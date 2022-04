DHB-Pokal: THW Kiel weiter - Zweites Halbfinale ab 16 Uhr live Stand: 23.04.2022 15:03 Uhr Der THW Kiel steht beim Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg im Endspiel. Der Handball-Rekordchampion bezwang Titelverteidiger TBV Lemgo-Lippe mit 28:26 (12:12).

Den Schleswig-Holsteinern gelang damit die Revanche für die sensationelle 28:29-Pleite im Vorschlussrunden-Duell mit den Ostwestfalen im Vorjahr. Den Endspielgegner der "Zebras" am Sonntag (13.25 Uhr, live im Ersten und hier im Video-Livestream) ermitteln der designierte neue Meister SC Magdeburg und der krasse Außenseiter HC Erlangen.

Die Partie heute ab 16 Uhr live im Ersten oder hier im Video-Livestream verfolgen.

THW im ersten Abschnitt lange ideenlos

Die klar favorisierten Kieler taten sich am frühen Sonnabendnachmittag in der Multifunktionsarena im Volkspark zunächst sehr schwer. Dem Angriff des THW mangelte es gegen die sehr bewegliche Lemgoer Deckung an Tempo und Ideen. Dass Trainer Filip Jicha bereits nach rund 20 Minuten in Nikola Bilyk, Domagoj Duvnjak und Miha Zarabec drei Spieler auf der Rückraum-Mitte-Position ausprobiert hatte, zeugte von der ideenlosen Vorstellung des Rekordchampions.

Die Schleswig-Holsteiner wurden im ersten Abschnitt primär über den Kreis oder durch Einzelaktionen ihres Ausnahmekönners Sander Sagosen gefährlich. Aktionen über die Außen Magnus Landin und Niclas Ekberg? Praktisch nicht vorhanden!

Lemgo kurz vor der Pause mit drei Toren vorn

Lemgo agierte hingegen sehr konzentriert und zielstrebig. Jonathan Carlsbogård setzte seine Teamkameraden immer wieder gut in Szene. Und die Abschlussquote der Ostwestfalen war zunächst besser als die des THW, wobei auch das Team von Trainer Florian Kehrmann noch einige freie Würfe liegen ließ. Nach 26 Minuten schlug dennoch eine verdiente 12:9-Führung für den Titelverteidiger zu Buche. Jicha nahm eine Auszeit und begann diese mit Worten, die verdeutlichten, wie sehr seine Handballer noch an der Pleite im Semifinale des Vorjahres zu knabbern hatten: "Wir müssen unsere Nervosität abschütteln." Danach forderte der Coach seine Schützlinge auf, mit "Mut Richtung Tor zu gehen".

Jichas Ansprache zeigte die erhoffte Wirkung. Mit einem 3:0-Lauf glichen die "Zebras" zum 12:12 aus - der Halbzeitstand.

THW Kiel - TBV Lemgo Lippe 28:26 (12:12) Tore THW Kiel: Sagosen (8), Reinkind (5), Wiencek (5), Duvnjak (2), Ekberg (2), Zarabec (2), Pekeler (1), Dahmke (1), Weinhold (1), Jacobsen (1)

TBV Lemgo Lippe: Elisson (7/3), Suton (4), Zerbe (4), G. Guardiola (3), Cederholm (2), Simak (2), Hutecek (1), Carlsbogard (1), Schagen (1), Johannesson (1)

Zuschauer: 12.800

Kiel kann sich nicht absetzen

Dem THW gelangen unmittelbar nach dem Seitenwechsel zwar zwei weitere Treffer zur 14:12-Führung. Absetzen aber konnte sich der Rekordpokalsieger nicht. Lemgo - in der Bundesliga mit 18 Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Kiel nur Neunter - spielte weiter auf sehr hohem Niveau und durfte sich zudem nicht nur über die Unterstützung seines eigenen Anhangs freuen. Auch die Magdeburger Fans, die sich bereits das erste Halbfinale ansahen, feuerten den Außenseiter an.

Keeper Landin bringt THW auf die Siegerstraße

Bei einer 24:23-Führung und eigenem Ballbesitz hatten die Ostwestfalen die Chance, die zusehends wieder nervöser wirkenden Kieler mit einem weiteren Treffer noch mehr unter Druck zu setzen. Doch das Kehrmann-Team verlor den Ball, und Wiencek gelang im Gegenstoß der Ausgleich (54.). Kurz darauf traf Harald Reinkind zum 25:24, bevor Keeper Niklas Landin einen eigentlich sehr guten Wurf von Tim Suton entschärfte.

Als Ekberg dann auf der Gegenseite im Nachsetzen den Vorsprung des THW auf zwei Treffer ausbaute und der überragende Landin mit seiner 14. Parade gegen Frederik Simak rettete, waren die "Zebras" 180 Sekunden vor Ultimo auf die Siegerstraße eingebogen. Sander Sagosen sorgte mit dem 28:25 (58.) schließlich für die Vorentscheidung.

Magdeburg gegen Erlangen klarer Favorit

Im zweiten Halbfinale sind die Rollen klar verteilt. Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg, der klar auf Meisterschaftskurs liegt, trifft auf den Final-Four-Debütanten und Bundesliga-13. HC Erlangen. Vom Papier her eine leichte Aufgabe für die in dieser Saison so starken Magdeburger. In der Liga hat sich der SCM allerdings nur knapp gegen Erlangen durchgesetzt (28:27).

Magdeburg am Sonntag Party-Hochburg?

Das Selbstbewusstsein ist groß beim Tabellenführer, der seinen Teil zu einem Magdeburger Traum-Wochenende beitragen kann. Während der SCM womöglich am Sonntag mit dem DHB-Pokal im Gepäck nach Hause fährt, können die Drittliga-Fußballer des 1. FC Magdeburg fast zeitgleich mit einem Heimsieg gegen Zwickau den Zweitliga-Aufstieg perfekt machen.

"Wir wollen keine Hafenrundfahrt machen, sondern das Finale erreichen", betonte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Ein Hafenrundfahrt wird indes für die Final-Four-Teilnehmer ab dem kommenden Jahr ohnehin keine Option mehr sein - allenfalls eine Bootstour über den Rhein. Das Endturnier um den DHB-Pokal zieht nach fast 30 Jahren an der Elbe nach Köln. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie muss auch der Handball mehr denn je auf seine Wirtschaftlichkeit schauen.

