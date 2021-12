DHB-Pokal: THW Kiel im Viertelfinale zu den Rhein-Neckar Löwen Stand: 17.12.2021 13:06 Uhr Die Handballer des THW Kiel haben für das Viertelfinale im DHB-Pokal nicht gerade ein leichtes Los erwischt. Der Rekord-Pokalsieger muss Anfang Februar bei den Rhein-Neckar Löwen antreten.

Das ergab die Auslosung am Freitag bei der Handball-Bundesliga (HBL) in Köln. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi hätte sich ein Heimspiel gewünscht. "Aber so ist unsere Auswärtsserie um ein Spiel reicher", sagte der Österreicher. Nach der Europameisterschaft im Januar in Ungarn und der Slowakei müssen die "Zebras" fünfmal hintereinander auf fremdem Parkett antreten.

Neuauflage des Vorjahres-Endspiels

In den weiteren Partien kommt es zu einer Neuauflage des vergangenen Endspiels zwischen Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen. Zweitligist VfL Gummersbach hat Heimrecht gegen den HC Erlangen. GWD Minden reist zum Sieger der Partie zwischen dem ASV Hamm-Westfalen aus der Zweiten Liga und Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg. Diese Partie wird erst am 21. Dezember gespielt.

Die Viertelfinals finden am 5. und 6. Februar statt. Die Sieger qualifizieren sich für das Endrundenturnier, das am 23. und 24. April letztmals in Hamburg ausgetragen wird.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.12.2021 | 11:16 Uhr