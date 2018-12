Stand: 18.12.2018 20:40 Uhr

DHB-Pokal: "Recken" folgen Kiel zum Final Four

Die TSV Hannover-Burgdorf hat es zum zweiten Mal geschafft: Wie schon im Vorjahr haben sich die "Recken" für das Final Four des DHB-Pokals in Hamburg qualifiziert. Die Niedersachsen setzten sich am Dienstagabend im Viertelfinale gegen Handball-Bundesliga-Konkurrent HC Erlangen mit 33:29 (16:14) durch. Im vergangenen Frühjahr hatte die TSV es sogar bis ins Finale geschafft. Anfang Mai verpasste die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega allerdings im Endspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen die Sensation. Ein Wiedersehen an der Elbe (6. und 7. April) wird es diesmal nicht geben: Der Titelverteidiger scheiterte bei den Füchsen Berlin mit 35:37 nach Verlängerung.

Starke zweite Hälfte der TSV

TSV Hannover Burgdorf - HC Erlangen 33:29 (16:14) Tore für die "Recken": Brozovic (7), Ugalde (7), Häfner (6), Kastening (4), Olsen (3), Johannsen (2), Cehte (2), Mavers (1/1), Pevnov (1)

Tore für Erlangen: Steinert (8/3), Schröder (6), Büdel (5/2), Bissel (3), Schäffer (2), Sellin (1), Haass (1), Mappes (1), Link (1), Thümmler (1)

Zuschauer: 4.348

Gegen Erlangen zeigten die Hannoveraner, denen in dieser Saison in der Liga die Konstanz fehlt, von Beginn an eine gute Leistung. Kai Häfner brachte sein Team in der vierten Minute erstmals mit zwei Treffern in Führung (3:1). Doch auch die Franken versteckten sich nicht und blieben dran: Nikolai Link traf sogar zur 9:8-Führung für die Gäste (15.). Auch nachdem Timo Kastening die "Recken" sogar mit drei Treffern in Front geworfen hatte, ließ sich der HC nicht entmutigen - und verkürzten kurz vor der Pause wieder auf ein Tor (14:15/27.).

Doch nach dem Seitenwechsel nahmen die Hausherren das Heft immer mehr in die Hand. Nejc Cehte markierte in der 33. Minute das 18:14. Gut für die Nerven von Coach Ortega, aber noch lange nicht die Entscheidung. Erlangen, in der Bundesliga sogar vor der TSV, ackerte weiter, doch die Niedersachsen ließen sich das Final-Four-Ticket nicht mehr nehmen. Neben den Füchsen ist in Hamburg auch der THW Kiel dabei. Der vierte Teilnehmer wird am Mittwoch in der Partie SC Magdeburg - FA Göppingen gesucht.

