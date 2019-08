Stand: 18.08.2019 17:31 Uhr

DHB-Pokal: Kiel und "Recken" im Achtelfinale

Der THW Kiel hat sich für das Achtelfinale des DHB-Pokals (1./2. Oktober) qualifiziert. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag erwartungsgemäß beim Erstrundenturnier in Baunatal durch. Im Finale wurde Zweitligist TV Emsdetten mit 39:23 (24:12) bezwungen. Hendrik Pekeler war vor 1.100 Zuschauern mit sechs Treffern bester Schütze der "Zebras". Auch die TSV Hannover-Burgdorf ist eine Runde weiter. Im Endspiel der Viererrunde in Bremen gewannen die "Recken" gegen den früheren Bundesligisten TuSEM Essen 34:25 (16:11). Morten Olsen erzielte elf Treffer für die Niedersachsen.

Rostock und Wilhelmshaven scheitern

Den Einzug in die nächste Runde verpasst hat hingegen Drittligist Empor Rostock. Die Mecklenburger verloren das Finale des Turniers in Minden gegen den Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen 19:28 (11:16). Jonas Ottsen war mit fünf Toren treffsicherster Empor-Werfer. Auch der Wilhelmshavener HV musste die Segel streichen. In Burscheid war der Drittligist gegen den Bundesligisten TBV Lemgo Lippe chancenlos. Beim 23:40 (13:19) erzielten Tobias Schwolow und Rene Drechsler jeweils fünf Treffer für den WHV.

