Stand: 21.08.2019 22:04 Uhr

DHB-Pokal: Kiel auswärts, Flensburg gegen Hannover

Kurz nach dem Handball-Supercup zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel in Düsseldorf ist am Mittwochabend das Achtelfinale im DHB-Pokal ausgelost worden. Ex-Weltmeister Pascal Hens und Fußball-Trainer Marco Rose vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ermittelten die Paarungen.

Kiel auswärts, Flensburg mit Nordduell gegen Hannover

Cupverteidiger Kiel muss zum Bundesliga-Duell bei der HSG Wetzlar antreten. Meister Flensburg hat in der Runde der besten 16 in einem weiteren Erstliga-Vergleich Heimrecht gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Das Achtelfinale wird am 1. und 2. Oktober gespielt.

Spannender Handball-Supercup: Flensburg schlägt Kiel Die SG Flensburg-Handewitt hat die erste Trophäe der neuen Handball-Saison gewonnen. Im Spiel um den Supercup setzte sich der Meister gegen Pokalsieger THW Kiel im Siebenmeterwerfen durch.

