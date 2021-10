DHB-Pokal: HSV Hamburg unterliegt knapp - THW siegt souverän Stand: 06.10.2021 20:44 Uhr Die Handballer des HSV Hamburg haben im DHB-Pokal eine Überraschung knapp verpasst. Gegen die Füchse Berlin gab es in eigener Halle ein 28:29 (14:17). Der THW Kiel hatte beim Zweitligisten EHV Aue keine Mühe und gewann 38:26 (17:12).

Gegen die Füchse Berlin spielten die Hamburger, die ohne die verletzten Capser Mortensen und Tobias Schimmelbauer auskommen mussten, zunächst auf Augenhöhe (11./6:6). Danach nutzte der Favorit aus der Hauptstadt die Fehler der Gastgeber gnadenlos und zog auf drei Treffer davon (13./9:6). Aber die HSV-Handballer ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, im Gegenteil: Angespornt durch die zahlreichen Paraden ihres Keepers Jogi Bitter drehten die Gastgeber die Partie und gingen ihrerseits in Führung (17./10:9).

Rote Karte für Hamburgs Weller

Es wäre sogar mehr drin gewesen, aber Niklas Weller vergab einen Siebenmeter und sah obendrein die Rote Karte, weil er den Ball dabei ins Gesicht von Füchse-Torwart Dejan Milosavljev geworfen hatte (19.). Nicht nur das brachte die Hamburger ein wenig aus dem Konzept: Viele Zeitstrafen und Siebenmeter sorgten zur Pause für einen für das enge Spiel etwas zu hohen Rückstand (14:17).

Stenogramm HSV Hamburg - Füchse Berlin 28:29 (14:17) Tore HSV: Valiullin 9, Gertges 4, Ossenkorp 3, Tissier 3, Späth 2, Wullenweber 2, Andersen 1, Weller 1/1, Kleineidam 1, Bergemann 1, Forstbauer 1

Tore Berlin: Lindberg 7/3, Drux 4, Matthes 4, Wiede 4, Vujovic 3, Marsenic 2, Lichtlein 2, Holm 2, Koch 1

Zuschauer: 1.895

HSVH stark, aber es reicht nicht

Obwohl der HSVH zwei Zeitstrafen verkraften musste, kam er erst wieder zum Ausgleich (35./18:18) und ging darauf sogar in Führung (38./20:19). Nun war es ein begeisterndes Pokalduell mit spektakulären Spielzügen, (zu-)packenden Zweikämpfen in den jeweiligen Deckungsreihen sowie starken Paraden der beiden Torhüter.

Als Jonas Gertges die erste Drei-Tore-Führung für die Gastgeber erzielt hatte (51./26:23), deutete sich erstmals an diesem Abend an, dass den Hamburgern die Überraschung gelingen könnte. Zumal Torwart Bitter einmal mehr über sich hinauswuchs und die Berliner mit seinen Paraden zur Verzweiflung trieb. Aber fünf Minuten vor dem Ende stand es wieder 26:26. Die Berliner siegten aber, weil acht Sekunden vor Schluss Paul Drux traf und auf der Gegenseite Füchse-Keeper Milosavljev den Wurf von Azat Valiullin an die Latte lenkte.

THW Kiel nur wenige Minuten nachlässig

In der Erzgebirgshalle Lößnitz zog der Favorit aus Kiel schnell davon (3./3:0), doch Aue zeigte sich davon nicht geschockt: Nach zehn Minuten hatte der Zweitligist wieder ausgeglichen (6:6). Es war aber nur eine kurze Phase der Nachlässigkeit bei den Gästen, die anschließend zu einem 5:0-Lauf aufdrehten und ein 11:6 herauswarfen (18.). Der Vorsprung hatte auch zur Halbzeit Bestand (17:12).

Stenogramm EHV Aue - THW Kiel 26:38 (12:17): Tore Aue: Bornhorn 6/3, Slachta 5, Halfdansson 4, Roch 3, Kammlodt 3, Schneider 1, Paraschiv 1, Roth 1, Ribeiro 1, Dutschke 1

Tore Kiel: Bilyk 8, Wiencek 4, Ekberg 4/3, Dahmke 4, Zarabec 4, Duvnjak 3, Weinhold 3, Pekeler 2, Horak 1, Reinkind 1, Ehrig 1, Quenstedt 1

Zuschauer: 1.453

Konzentriert spielten die "Zebras" auch im zweiten Durchgang ihre Überlegenheit aus - nach 40 Minuten sorgte Steffen Weinhold für das 25:17. Die Entscheidung in dieser Partie war längst gefallen, weil der EHV den Kielern nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Rune Dahmkes Treffer bedeutete bereits einen Elf-Tore-Vorsprung (53./35:24). Am Ende beließ es der Favorit bei einem Abstand von zwölf Treffern.

