DHB-Pokal: Flensburg schlägt die "Recken" und steht im Viertelfinale Stand: 13.11.2024 20:30 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat sich am Mittwoch im Achtelfinale des DHB-Pokals bei der TSV Hannover-Burgdorf klar mit 33:26 (14:13) durchgesetzt. Den Schleswig-Holsteinern gelang damit eine Revanche für die Niederlage in der Bundesliga im Oktober.

von Tobias Knaack

Rund drei Wochen nach dem Liga-Duell, das die Niedersachsen hauchzart (31:30) für sich entschieden hatten, bot die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau an dessen 38. Geburtstag insbesondere in der Defensive eine starke Leistung.

Torhüter Kevin Møller war der beste Mann auf Seiten der Gäste und entnervte die "Recken" mit insgesamt 18 Paraden. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, dominierten die Flensburger den zweiten Durchgang nahezu nach Belieben.

Offensiver Start und starke Torhüter

Krickau ließ sein Team in Hannover zu Beginn gleich mal mit sieben Spielern im Angriff auflaufen. Die Gastgeber ließen sich davon aber nicht übertölpeln, fingen den Ball ab und erzielten durch Nationalspieler Renars Uscins den ersten Treffer (2.). Der Auftakt zu einer hochklassigen Anfangsphase, in der beide Teams mit viel Tempo und Spielwitz agierten. 14 Treffer fielen alleine in den ersten zehn Minuten - 7:7.

In der Folge verflachte die Partie allerdings. Die Gäste fanden in dieser Phase in der Offensive immer weniger Lösungen gegen die Deckung der "Recken", schwächten sich zudem durch Zeitstrafen und blieben acht Minuten lang ohne Treffer. Kreisläufer Justus Fischer erzielte die erste Zwei-Tore-Führung der Partie für die TSV (9:7, 14.). Einzig SG-Torhüter Møller war es zu verdanken, dass Hannover sich trotz bester Chancen nicht absetzen konnte.

Nach 20 Minuten (10:8) kamen sowohl Møller als auch sein Pendant Simon Gade auf sensationelle 47 Prozent gehaltene Bälle. "Recken"-Coach Christian Prokop rief in einer Auszeit gar die "Torhüter-Challenge" aus. Besser in der Partie waren in den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs aber wieder die Gäste, die mit einer knappen 14:13-Führung in die Pause gingen.

SG-Defensive gewinnt das Spiel

Durchgang zwei startete mit einem "Urschrei" Møllers, als er einen Siebenmeter von Marcus Steinhauser parierte (32.). Trotz Emil Jakobsens Tor zum 15:13 (33.) aus Flensburger Sicht dominierten beide Defensiven nach der Pause zunächst. Fischer erzielte halbzeit-übergreifend erst nach mehr als zehn Minuten wieder einen Treffer für Hannover (37.). Die Partie nahm nun auch offensiv wieder Fahrt auf, Jakobsen erzielte die erste Drei-Tore-Führung für die Gäste (21:18, 44.), Niclas Kirkeløkke stellte auf Plus vier (23:19, 45.).

Die "Recken" probierten alles, kamen gegen die schnelle Abwehr der SG - und insbesondere gegen Møller - aber in keinen Rhythmus mehr. Und in der Offensive wurden die Gäste immer selbstbewusster und zogen unaufhörlich davon. Die Partie war entschieden. Immerhin aus TSV-Sicht: Der Treffer des Tages ging auf ihr Konto. Vilhelm Poulsen knallte den Ball aus dem Stand per Schlagwurf in den Winkel (24:32, 57.).

Empor Rostock verpasst Überraschung

Bei der Partie HC Empor Rostock gegen HBW Balingen-Weilstetten blieb eine Überraschung aus. Der Drittligist aus Rostock unterlag nach einer lange engen Begegnung dem Zweitligisten 28:36 (19:19).

