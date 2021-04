Corona bei Zagreb: Flensburgs Handballer kampflos weiter Stand: 06.04.2021 14:49 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt steht kampflos im Viertelfinale der Handball-Champions-League. Die für Mittwoch und Donnerstag in Flensburg geplanten Achtelfinal-Partien gegen HC Zagreb wurden abgesagt, da es bei den Kroaten sieben Corona-Fälle gibt.

Die erste Partie war ursprünglich schon in der vergangenen Woche in Kroatien angesetzt, fiel aber bereits wegen erster Corona-Fälle aus. "Ich bin gestern noch davon ausgegangen, dass beide Spiele stattfinden werden", sagte SG-Trainer Maik Machulla, der die Entscheidung der Europäischen Handball-Föderation (EHF) guthieß. So stehen die Flensburger, die die Vorrundengruppe A für sich entschieden hatten, in der Runde der besten acht Clubs.

Machulla wünscht sich Aalborg als Gegner

Im Viertelfinale geht es für den deutschen Meister von 2018 und 2019 entweder gegen den FC Porto oder Aalborg HB. Das Hinspiel hatten die Portugiesen mit 32:29 gegen die Dänen gewonnen. "Von den Reisestrapazen wäre Aalborg ideal, aber wir nehmen es, wie es kommt", sagte Machulla.

Ohne die Absage der beiden Duelle mit Zagreb hätten die Flensburger vor der Herausforderung gestanden, vier Spiele in acht Tagen machen zu müssen. Nun sind es nur noch zwei in gut einer Woche: Denn die erste Partie am Ostersonntag gewannen die Schleswig-Holsteiner mit 32:29 beim SC Magdeburg in der Bundesliga, wo es am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig weitergeht.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Finalrunde Spielansetzungen und Ergebnisse der Handball-Champions-League - vom Achtelfinale bis zum Endspiel. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.04.2021 | 15:25 Uhr