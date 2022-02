Corona bei Hannover-Burgdorf: Nordduell mit Hamburg abgesagt Stand: 07.02.2022 16:29 Uhr Die TSV Hannover-Burgdorf kann den Handball Sport Verein Hamburg nicht wie ursprünglich geplant am Donnerstagabend zum Nordduell in der Handball-Bundesliga empfangen. Grund sind Corona-Fälle bei den "Recken".

Wie der HSVH am Montagnachmittag mitteilte, seien "mehrere Spieler" der TSV positiv auf das Virus getestet worden und daher nicht einsatzbereit. Die Partie müsse daher verschoben werden. Hannover macht von einer Sonderregelung Gebrauch, auf die sich die Bundesliga-Clubs nach der Europameisterschaft verständigt hatten. Demnach dürfen Vereine, die mindestens sechs Corona-Fälle zu beklagen haben, ihre erste Partie nach der EM-Pause verschieben. Die Niedersachsen reichten nun einen entsprechenden Antrag bei den Handball-Bundesliga (HBL) ein. Der Ligaverband informierte darauf die Hamburger von der Absetzung des Spiels.

Wann das Duell zwischen den Tabellennachbarn - die TSV liegt als Elfter einen Platz hinter den Hanseaten - nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Hamburger starten nun am Sonntag ins neue Handball-Jahr

"Es ist natürlich sehr schade, dass uns Corona direkt einen Strich durch unser erstes Spiel macht", sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke, "aber dafür ist die Regelung da. In erster Linie wünschen wir allen Spielern von Hannover gute und schnelle Genesung und freuen uns jetzt umso mehr auf unser Heimspiel am Sonntag." Der Aufsteiger empfängt dann die Füchse Berlin in der Sporthalle Hamburg. Für die Partie (14 Uhr) sind 2.000 Zuschauer zugelassen.

