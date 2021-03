Corona-Quarantäne bei der SG Flensburg-Handewitt aufgehoben Stand: 20.03.2021 16:25 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt dürfen größtenteils die Quarantäne beenden. Nur noch eine Trainingsgruppe und das dänische Trio Mensah Larsen, Lasse Möller und Simon Hald befinden sich in häuslicher Isolation.

Wie der schleswig-holsteinische Bundesligist am Sonnabend mitteilte, ist nach Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt nur noch die Trainingsgruppe in Quarantäne, in der am Donnerstag der zweite Corona-Fall aufgetreten war. Gleiches gilt für die drei Dänen Möller, Mensah Larsen und Hald, die wegen positiver Corona-Tests bei ihrer Nationalmannschaft bereits seit Montag in Isolation sind.

Für den Rest des Teams ist die Maßnahme aufgehoben worden. Weitere Tests sollen "engmaschig in enger Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden" durchgeführt werden. Daraus ergeben sich weitere Maßnahmen für die kommende Woche. Am nächsten Sonnabend steht für den Bundesliga-Tabellenführer das 104. Landesderby gegen den THW Kiel (live im Ersten) auf dem Programm.

Weitere Informationen Corona und Terminnot: XXL-Saison-Endspurt im Handball Die Corona-Fälle nehmen zu, das Programm ist auf Kante genäht. Allein der THW Kiel hat in den kommenden drei Monaten noch bis zu 29 Spiele vor sich. mehr

Machulla: "Wir versuchen unser Bestmögliches"

"Es tritt nun genau das ein, was wir alle befürchtet haben", hatte SG-Trainer Maik Machulla bereits am Freitag erklärt, nachdem mit dem am Sonnabend angesetzten Spiel bei der MT Melsungen bereits die zweite Bundesligapartie der Flensburger Corona-bedingt abgesagt worden war. "Wir als Vereine versuchen unser Bestmögliches, kein Risiko einer Infektion einzugehen. Sicherlich lässt sich dieses nie komplett ausschließen. Nun haben wir einen weiteren Fall, der nicht mit dem positiven Ergebnis von Montag zusammenhängen kann." Der Club werde alles versuchen, die abgesagten Spiele nachzuholen. "Wir wollen unbedingt spielen und nun werden wir derart ausgebremst."

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 21.03.2021 | 22:50 Uhr