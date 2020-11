Corona: Handball-Topspiel Flensburg - Melsungen abgesagt Stand: 11.11.2020 11:30 Uhr Im deutschen Nationalteam hat es einen zweiten positiven Corona-Test gegeben. Nach NDR Informationen handelt es sich um einen Berliner Profi. Die Handball-Bundesliga (HBL) sagte das für heute geplante Duell SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen ab.

Die Absage erfolgte laut einer Liga-Mitteilung "in enger Abstimmung mit den betroffenen Clubs. Da nach wie vor eine Infektionsgefahr nicht gänzlich auszuschließen ist, schützt die HBL vorsorglich Spieler und Personen in deren Umfeld." Sowohl Flensburg als auch Melsungen hatten Spieler für die Länderspiele - am Donnerstag in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Estland - abgestellt. Alle Tests waren negativ. "Es ist eine rein präventive Maßnahme. Wir wollen auf Nummer sicher gehen", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. Die übrigen vier Mittwochspartien werden wie geplant ausgetragen.

Ob neben dem Topspiel weitere Spiele am Donnerstag abgesagt werden, hänge von bisher nicht vorliegenden Testergebnissen der übrigen deutschen Nationalspieler ab. Betroffen sein könnten die Duelle THW Kiel - Füchse Berlin und TSV Hannover-Burgdorf - Frisch Auf Göppingen. Zwei Profis aus Göppingen sind offenbar mit dem zuerst positiv getesteten Nationaltorhüter Jogi Bitter (TVB Stuttgart) gemeinsam mit dem Auto von den Länderspielen zurück nach Stuttgart gefahren.

Sorgen von Bundesliga-Akteuren bestätigen sich

Mit den bestätigten Befunden im Team von Bundestrainer Alfred Gislason ist der Fall eingetreten, den viele Profis vor den Partien in der EM-Qualifikation befürchtet hatten. "Ich habe ein schlechtes Gefühl", hatte Hendrik Pekeler vom THW Kiel vor der Abreise dem NDR gesagt. Kiels Manager Viktor Szilágyi warnte: "Es ist doch logisch, wenn Spieler aus verschiedenen Clubs und Ländern zusammenkommen, dass dann das Infektionsrisiko erhöht ist."

Wo und wie Bitter sich mit dem Virus angesteckt haben könnte, wusste der Routinier selbst nicht. "Für mich ist unerklärlich, was Ursache der Infektion ist", sagte der Torhüter. "Wir Nationalspieler haben uns während des gesamten Lehrgangs sehr sicher gefühlt. Die Abläufe waren sehr gut und professionell."

Die letzte Hoffnung auf einen "falsch-positiven" Test hatte sich am Dienstagabend zerschlagen - auch der zweite Test fiel positiv aus. Bitter ist weiter ohne Symptome und befindet sich bereits seit Montag in häuslicher Quarantäne. Der DHB hatte schon nach dem ersten positiven Test seine Empfehlung bekräftigt, dass Bitters unmittelbare Kontaktpersonen zunächst nicht am Training in ihren Vereinen teilnehmen sollten.

Schmäschke: "Spielabsage sehr zu bedauern"

SG-Nationalspieler Franz Semper werde auf "freiwilliger Basis vorerst von der Mannschaft isoliert und täglich auf das Corona-Virus getestet", teilten die Flensburger mit. Trainiert wird vorerst ohne ihn.

"Die Spielabsage ist sehr zu bedauern, aber sie entspricht den Vorsichtsmaßnahmen und dem verantwortungsvollen Umgang mit den Spielern“, sagt Flensburg-Handewitts Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Wir hoffen natürlich, dass alle SG-Spieler auch weiterhin infektionsfrei bleiben. Wir werden uns leider mit solchen Situationen auch in Zukunft arrangieren müssen."

Liga will "künftig jede Abstellung sorgfältig überprüfen"

"Wir finden die Situation natürlich blöd, aber wir sitzen in einem Boot", erklärte HBL-Boss Bohmann, der zuvor vor dem erhöhten Infektionsrisiko bei Länderspielen gewarnt hatte: "Es sind nach DHB-Auskunft alle Vorgaben des Hygienekonzepts akribisch eingehalten worden, daher ist niemandem ein Vorwurf zu machen." Weitere Länderspiele stehen in diesem Jahr nicht mehr an. Bohmann kündigte trotzdem an, "künftig bei jeder Maßnahme, jede Abstellung von Nationalspielern sorgfältig" zu überprüfen. Damit ziehe die Liga "Lehren aus den aktuellen Vorfällen". Der Ligabetrieb dürfe in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht gefährdet werden. Die Diskussion über die anstehende WM in Ägypten könnte in den kommenden Wochen noch einmal Fahrt aufnehmen.

