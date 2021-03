Corona: Flensburgs Champions-League-Spiel in Zagreb abgesagt Stand: 30.03.2021 13:43 Uhr Nach zwei positiven Corona-Fällen beim HC Zagreb ist das Achtelfinal-Hinspiel der SG Flensburg-Handewitt in der Champions League abgesagt worden. Das Team des kroatischen Meisters muss in Quarantäne.

Die Flensburger sollten am Donnerstagabend in Zagreb antreten. Doch die Testungen vom Dienstag ergaben beim kroatischen Gegner zwei positive Fälle. Die restliche Mannschaft musste sich in häusliche Isolation begeben. Ein neuer Termin für das Achtelfinal-Hinspiel steht noch nicht fest. Das Rückspiel ist für den übernächsten Donnerstag in Flensburg angesetzt.

Eine neue Terminierung dürfte für den Europäischen Handball-Verband eine Herausforderung werden. Der Spielplan der Flensburger ist pickepackevoll, da die Schleswig-Holsteiner zuletzt selbst in Corona-Quarantäne waren und Bundesligaspiele nachgeholt werden müssen.

