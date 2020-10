Stand: 27.10.2020 17:39 Uhr Corona: Flensburg-Handewitts Spiel gegen Szeged abgesagt

Das für Donnerstagabend angesetzte Gruppenspiel der Champions League der SG Flensburg-Handewitt bei Pick Szeged ist durch die Europäische Handball Föderation (EHF) abgesagt worden. Die Partie des sechsten Spieltags kann wegen Corona-Fällen beim ungarischen Club nicht stattfinden. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Das teilte die SG am Dienstagabend mit.

"Risiko einer Infektion zu hoch"

Zuvor hatte Szeged die EHF darüber informiert, dass drei seiner Spieler nach der "Königsklassen"-Partie am vergangenen Donnerstag beim HC Brest (24:26) positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Daraufhin habe sich das gesamte Team der Ungarn vorsorglich in Quarantäne begeben. "Unter Beachtung der Inkubationszeit einer möglichen Ansteckung ist das Risiko einer Infektion für die SG zu hoch", hieß es von den Flensburgern. Für den deutschen Vizemeister ist es die erste Corona-bedingte Absage in dieser Saison.

Dritte Spielverlegung für Szeged

Bei Szeged hatte es indes bereits einen positiven Fall vor Beginn der "Königsklassen"-Saison gegeben. Die beiden Auftaktpartien der Magyaren mussten deshalb verschoben werden. Danach machten drei Auswärtsniederlagen den Champions-League-Fehlstart perfekt. Verwunderlich: Die Mannschaft, die vom spanischen Taktik-Fuchs Juan Carlos Pastor gecoacht wird, wird eigentlich zu den Top-Favoriten in der Staffel A gezählt.

