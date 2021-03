Corona-Fall bei Hannover-Burgdorf: Team bis 7. April in Isolation Stand: 26.03.2021 17:37 Uhr Beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gesamte Team muss bis zum 7. April in häusliche Selbstisolation.

Dies gaben die "Recken" am Freitag nach dem Erhalt einer entsprechenden Anordnung des Gesundheitsamtes bekannt. Nach dem Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen, das für Donnerstagabend terminiert war, muss deshalb auch das ursprünglich am Ostersonntag angesetzte Bundesliga-Spiel gegen GWD Minden verlegt werden. Der betroffene TSV-Spieler weise keinerlei Symptome auf, so der Club. Der positive Fall ist auf die Testungen vom Mittwoch zurückzuführen.

Die "Recken" sind nicht zum ersten Mal betroffen. Rückraumspieler Filip Kuzmanovski war direkt nach der Rückkehr von der Weltmeisterschaft in Ägypten Anfang Februar positiv getestet worden. Im vergangenen Dezember hatte es Torhüter Domenico Ebner erwischt.

Die Eulen hatten am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Lemgo Lippe gespielt. Der TBV vermeldete in den Folgetagen mehrere positive Fälle aus dem Mannschaftskreis. Die kommenden beiden Partien der Lemgoer gegen Göppingen und Essen wurden verlegt. Und nun tragen auch die "Recken" unfreiwillig ihren Teil zur Terminhatz in der Handball-Bundesliga bei. Wann die Partien gegen Ludwigshafen und Minden nachgeholt werden, steht noch nicht fest.

