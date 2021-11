Corona: 2G und Maskenpflicht bei der SG Flensburg-Handewitt Stand: 25.11.2021 14:33 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt reagiert auf die steigenden Corona-Infektionszahlen. Neben der von der Politik vorgegebenen 2G-Regel gilt bei den SG-Heimspielen ab sofort auch wieder eine Maskenpflicht.

Wie der Club am Donnerstag mitteilte, ist das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske während des gesamten Aufenthaltes in der Halle verpflichtend. Zu diesem Schritt habe sich die SG in enger Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden der Stadt Flensburg entschieden.

"Die SG bedankt sich für das Verständnis aller Fans, diese Maßnahme gemeinsam umzusetzen, um so gemeinschaftlich einen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten, den Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können und die Hölle Nord weiterhin mit ihrer Atmosphäre zum Beben zu bringen."

Am Sonntag (16 Uhr) empfangen die Schleswig-Holsteiner in der Handball-Bundesliga die HSG Wetzlar zum ersten Heimspiel unter 2G-Bedingungen. Nur Geimpfte und Genesene dürfen dann in die Halle. Damit setzen die Flensburger die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern um.

Von der 2G-Regel ausgenommen sind Kinder, minderjährige Schüler (schulische Testbescheinigung ausreichend) und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

Die SG-Mannschaft hatte zuletzt mehrere Corona-Fälle zu beklagen, unter anderem hat sich Trainer Maik Machulla infiziert. Der SG-Coach befindet sich in Quarantäne. Die für vergangenes Wochenende geplante Auswärtspartie der SG bei der TSV Hannover-Burgdorf wurde daraufhin abgesetzt.

