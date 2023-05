Pleite in Berlin - SG Flensburg-Handewitt wohl aus dem Titelrennen Stand: 07.05.2023 15:34 Uhr Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch der dritte Titel dahin. Nach den Enttäuschungen im DHB-Pokal und der European League verloren die Norddeutschen am Sonntag in der Bundesliga mit 33:37 (17:20) bei den Füchsen Berlin.

von Christian Görtzen

Das dürfte es wohl gewesen sein für die SG. Die Mannschaft des neuen Cheftrainers Mark Bult hat nach ihrer Niederlage am 29. Spieltag nun schon sechs Minuspunkte mehr als Spitzenreiter THW Kiel (16.05 Uhr gegen TSV Hannover-Burgdorf) und vier mehr als der SC Magdeburg und Berlin. Auch die Qualifikation für die Champions League - dafür ist die Vizemeisterschaft nötig - ist unwahrscheinlich.

SG nach gutem Beginn schnell im Hintertreffen

Dabei hatten die Flensburger zu Beginn der Partie an ihre starke zweite Hälfte gegen die MT Melsungen angeknüpft. Mads Mensah Larsen lenkte das Spiel der Norddeutschen, die nach einer Viertelstunde mit 9:6 führten. Doch so ging es nicht weiter. Nach einer Auszeit von Füchse-Coach Jaron Siewert traten die Berliner wesentlich entschlossener und kompromissloser auf, spielten jetzt schnell und kombinierten sicher. Durch einen 4:0-Lauf machten sie aus einem 9:11 (18.) eine 13:11-Führung (22.).

Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 37:33 (20:17) Tore Berlin: Gidsel 11, Andersson 6, Freihöfer 6, Holm 6, Lindberg 5/4, Marsenic 2, Darj 1

Tore Flensburg-Handewitt: Larsen 9, Golla 5, J. Hansen 3, E. M. Jakobsen 3/1, Mensing 3, Pedersen 3, Röd 3, Hald 2, Johannessen 2

Zuschauer: 8.795

Strafminuten: 8 / 10

Bult reagierte und nahm einen Wechsel auf der Torhüterposition vor: Benjamin Buric kam für Kevin Möller. Viel besser lief es aber auch danach nicht. Die Schleswig-Holsteiner bekamen vor allem den dänischen Weltmeister Mathias Gidsel (elf Tore) nicht in den Griff. Nach einem 13:17-Rückstand (27.) lag die SG zur Pause immerhin nur mit drei Toren (17:20) hinten.

Flensburger Aufholjagd kommt zu spät

Als der Rückstand nach 45 Minuten acht Tore betrug (23:31), sprach schon vieles dafür, dass für die SG an dem Tag nichts zu holen sein würde. Zumal Emil Jakobsen kurz darauf per Siebenmeter an Füchse-Keeper Lasse Ludwig scheiterte. Zwar kamen die Gäste durch Mensah Larsen noch auf 31:35 (55.) heran, doch mehr ging nicht - auch weil der in der Schlussphase ins Füchse-Tor gekommene Tom Göres bei seinem Bundesliga-Debüt vier zum Teil freie Würfe der Flensburger entschärfte. Erfolgreichster SG-Spieler war Mensah Larsen mit neun Toren.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.05.2023 | 19:30 Uhr