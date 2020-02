Stand: 12.02.2020 10:58 Uhr

THW Kiel - Veszprém: "Endspiel" um Platz eins von Jan Kirschner, NDR.de

Der erste Platz in der Gruppenphase ist ein begehrtes Ziel in der Handball-Champions-League. Denn damit winken ein Überspringen des Achtelfinals und ein leichterer Gegner im Viertelfinale. In der Gruppe B könnte der THW Kiel in den Genuss dieses Privilegs kommen. Bereits heute Abend (19 Uhr) könnte die Entscheidung fallen. Wenn sich die "Zebras" in ihrem Heimspiel gegen ihren einzigen ernsthaften Verfolger Veszprém durchsetzen, wäre bereits vor den letzten beiden Spieltagen alles klar. "Das ist eine Riesenaufgabe", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi und betonte: "Wir haben uns eine Ausgangslage geschaffen, mit der wir den ersten Platz holen können."

THW bereits mit zwei Heimniederlagen

Die Skeptiker werden einwerfen, dass der THW in der Königsklasse vor heimischer Kulisse einmal verlor und zweimal remis spielte - oder dass der ungarische Meister in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt schon zweimal gewonnen hat: 2015 und 2017. Im September allerdings brannte der THW in der Nähe des Plattensees ein echtes Offensiv-Feuerwerk ab und siegte in Veszprém mit 37:31.

Kreisläufer Wiencek fällt mit einer Gehirnerschütterung aus

Der norwegische Linkshänder Harald Reinkind traf acht, Nikola Bilyk sieben Mal. Der Österreicher fehlte zuletzt aufgrund eines Infekts, dürfte am Mittwoch aber wieder dabei sein. Verzichten muss der THW jedoch auf Patrick Wiencek. Der Abwehrchef wurde nach seiner am Wochenende gegen den HC Erlangen erlittenen Gehirnerschütterung zwar am Montag aus dem Krankenhaus entlassen, muss aber vorerst pausieren. "Durch den Ausfall von Patrick Wiencek ist das vielleicht beste Abwehrzentrum Europas gesprengt worden", teilte der Club mit.

"Es fiel mir schwer, Patrick Wiencek so zu sehen. Er wird uns mit Sicherheit nicht zur Verfügung stehen", so THW-Coach Filip Jicha. "Jetzt müssen wir für dieses Top-Spiel noch enger zusammenrücken", sagte Kapitän Domagoj Duvnjak: "Dabei können und müssen uns unsere Fans unterstützen."

Veszprém mit aufsteigender Form

Veszprém kommt mit zwei alten Bekannten nach Kiel: Das dänische Rückraumass Rasmus Lauge (2013-2015) und der brasilianische Kreisläufer Rogerio Moraes Ferreira (2015/16) spielten einst für den THW. Der ungarische Renommierclub war eher schleppend in die Saison gestartet, kam dann aber immer besser in Schwung und gestaltete die jüngsten fünf Partien in der Champions League allesamt erfolgreich. Zuletzt glückte beim FC Porto ein glatter 31:24-Erfolg.

In Portugal hatten sich die Kieler weitaus schwerer getan, beide Zähler mitzunehmen. Im Moment scheinen aber auch sie gut drauf zu sein. Dafür sprechen der souveräne Sieg in Hannover und die sehr deutlichen Erfolge gegen Skopje und Erlangen. Kurzum: Der THW ist gerüstet für das "Endspiel" um den Gruppensieg.

