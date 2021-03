Champions League: THW Kiel sichert sich Rang drei Stand: 04.03.2021 18:41 Uhr Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die Gruppenphase der Champions League mit dem gewünschten Erfolg beendet. Durch das 36:30 (23:15) gegen RK Zagreb haben die "Zebras" den dritten Platz in der Gruppe B sicher.

von Christian Görtzen

Die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha kommt weiterhin bemerkenswert gut durch die Sieben-Spiele-Hatz in nur 13 Tagen. Auch die Aufgabe gegen Zagreb, die sechste in dieser Reihe, wurde erfolgreich gelöst. Es war der vierte Sieg bei zwei Unentschieden. Nach 14 Spieltagen in der Gruppe B der Champions League weist Kiel 16 Zähler vor. Aalborg und Saporoschje (Ukraine) könnten zwar noch nach Punkten mit den Kielern gleichziehen. Da die Norddeutschen aber den direkten Vergleich gegen die beiden Teams gewonnen hat, ist ihnen der dritte Rang aber gewiss. Im Achtelfinale trifft Kiel nun auf den Sechsten der Gruppe A. Die Entscheidung darüber, wer dort der Gegner sein wird, fällt im Verlauf des heutigen Abends.

"Zebras" ziehen an - Zagreb muss abreißen lassen

Wie schon zwei Tage zuvor beim 33:29-Heimsieg gegen RK Celje (Slowenien) durften bei den "Zebras" in Torhüter Dario Quenstedt, Rechtsaußen Sven Ehrig und Defensivspezialist Pavel Horak erneut Spieler beginnen, die in den Wochen zuvor nicht so oft zu Einsätzen gekommen waren. Leistungsträger wie Niklas Landin, Hendrik Pekeler oder Domagoj Duvnjak erhielten dadurch Verschnaufpausen.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe B Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe B in der Handball-Champions-League. mehr

Von der Papierform hatte vieles dafür gesprochen, dass für die Kieler die Aufgabe gegen den kroatischen Meister nicht allzu schwer werden sollte, hatte doch Zagreb seine 13 Champions-League-Partien zuvor allesamt verloren. In der ersten Viertelstunde wurde RK jedoch seiner bisherigen Rolle als Punktelieferant keinesfalls gerecht. Die Gäste ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, rissen durch gute Spielzüge Lücken in die THW-Deckung, die sie dann auch konsequent nutzten. Und so stand es nach 17 Minuten lediglich 11:11.

THW Kiel - RZ Zagreb 36:30 (23:15) Tore THW Kiel: Sunnefeldt (9), Landin Jacobsen (5/2), Ehrig (4), Reinkind (4), Duvnjak (2), Sagosen (2), Weinhold (2), Dahmke (2), Horak (2), Pekeler (2), Wiencek (1), Wäger (1)

Tore Zagreb: Matanovic (6), Cavar (5/3), Mandic (3/1), Obradovic (3), Hrstic (3), Klarica (2), Stojnic (2), Peric (2/2), Leimeter (2), Grahovac (2)

Strafminuten: 8 / 10

Als Kiel aber kurz danach einen Gang höher schaltete, hinten besser zupackte und vorne mit mehr Tempo spielte, musste Zagreb abreißen lassen. Magnus Landin sorgte für das 19:13 (25.), zur Pause war mit einem Acht-Tore-Vorsprung (23:15) alles im Lot für die Schleswig-Holsteiner.

Sunnefeldt erfolgreichster THW-Profi

Kiel startete mit Landin im Tor in den zweiten Durchgang, in dem der Gewinn der beiden Punkte zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr geriet. Der Vorsprung wurde verwaltet - der THW tat nicht mehr als nötig. Erfolgreichster Spieler bei den "Zebras" war Oskar Sunnefeldt mit neun Toren. Talent Ehrig steuerte vier Treffer zum Erfolg bei. Und selbst Youngster Philipp Maximilian Wäger trugt sich einmal in die Torschützenliste ein.

Weitere Informationen Handball: THW-Trio wieder im Nationalteam Bundestrainer Alfred Gislason kann bei der Olympia-Qualifikation wieder auf Steffen Weinhold, Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek setzen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 04.03.2021 | 23:03 Uhr