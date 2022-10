Champions League: THW Kiel im Hexenkessel von Nantes gefordert Stand: 26.10.2022 11:25 Uhr Mit 4:4 Punkten ist der THW Kiel schwach in die Handball-Champions-League gestartet. Umso wichtiger wäre am Donnerstag (20.45 Uhr) ein Auswärtssieg beim HBC Nantes, der in Gruppe B vor den "Zebras" rangiert und bislang wettbewerbsübergreifend erst einmal verloren hat.

Der THW reist mit Rückenwind zum ungeschlagenen Tabellenführer der französischen Liga, hat er doch gerade erst den bisherigen Bundesliga-Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen mit 32:29 bezwungen. Deshalb blickt Keeper Niklas Landin, am Sonntag mit 16 Paraden einer der Sieggaranten, zuversichtlich auf das fünfte Vorrundenspiel im ausverkauften Hexenkessel von Nantes. "Wir wollen immer zwei Punkte holen - egal wo und gegen wen wir spielen. Wir müssen nur coolen Kopf bewahren."

Noch kein Sieg gegen Nantes

Zwei Pflichtspiele haben die Kieler bislang gegen Nantes bestritten. In der Gruppenphase der Serie 2020/2021 kassierten sie eine bittere 27:35-Heimpleite und holten dann im Westen Frankreichs beim 24:24 zumindest einen Zähler.

Nantes bietet mit dem französischen Spielmacher Aymeric Minne, dem kroatischen Torwart Ivan Pesic, dem spanischen Linkshänder Jorge Maqueda oder dem spanischen Linksaußen Valero Rivera Folch etliche international bekannte Akteure auf. Der slowenische Kreisläufer Rok Ovnicek kündigte an: "Wir wollen weiter Punkte sammeln, vor allem zu Hause."

THW-Coach Jicha: "Unsere Bank ist ziemlich leer"

THW-Kapitän Domagoj Duvnjak weiß um die Schwere der Aufgabe: "Nantes hat eine sehr starke Mannschaft, die zudem mit sehr viel Selbstbewusstsein auftritt." Trainer Filip Jicha ist zudem angesichts der Kieler Personallage nicht ganz wohl: "Wenn wie in Kielce ein brutales Tempo eingeschlagen wird, dann habe ich doch manchmal das Gefühl, dass unsere Bank ziemlich leer ist."

Auch Voigt muss passen: Kein Linksaußen verfügbar

In Sander Sagosen (Sprunggelenk), Hendrik Pekeler (Achillessehne), Sven Ehrig (Kreuzbandriss), Magnus Landin (Leber) und Rune Dahmke (Muskelfaserriss im Oberschenkel) fehlen gleich fünf Leistungsträger verletzt. Deshalb verpflichtete der THW mit Rechtsaußen Yannick Fraatz (Bergischer HC) und Linksaußen Malte Voigt (TSV Altenholz) zwei Akteure nach. Weil Aushilfsprofi Voigt von seinem Arbeitgeber keine Freigabe bekommen hat, wird Jicha in Nantes allerdings kein gelernter Linksaußen zur Verfügung stehen. So wird Spielmacher Miha Zarabec wohl wieder auf dem Flügel agieren.

