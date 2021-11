Champions League: THW Kiel will sich weiter aus der Krise kämpfen Stand: 16.11.2021 10:53 Uhr Nach der Ergebnis-Krise im Oktober hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga die Kurve gekriegt. Den Schwung aus zuletzt zwei Siegen in Folge wollen die "Zebras" mit ins wegweisende Champions-League-Heimspiel gegen Aalborg nehmen.

Ein 24:23-Zittersieg gegen den Bergischen HC und ein glatter 31:24-Erfolg über die TSV Hannover-Burgdorf - beim THW Kiel geht es wieder aufwärts. Für Kreisläufer Patrick Wiencek hat das vor allem einen Grund: "Mit Reden schaffen wir es nicht, die Probleme zu beseitigen, alles ist reine Kopfsache."

Weinhold: "Müssen weiter an uns arbeiten"

Rückraum-Ass Steffen Weinhold appelliert an seine Teamkollegen, sich damit nun nicht zufriedenzugeben: "Wir müssen uns jetzt Spiel für Spiel, Minute für Minute das Vertrauen zurückholen und weiter an uns arbeiten", sagte der Linkshänder. "Mit dem knappen Sieg am Donnerstag haben wir den ersten Schritt gemacht, am Sonntag den zweiten, und jetzt müssen wir jeden Tag das Selbstvertrauen weiter aufbauen."

Respekt vor dem dem Vorjahres-Finalisten

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich nun am Donnerstag (18.45 Uhr) gegen Aalborg Handbold in der Champions League. Zwar haben die "Zebras" in den bisherigen sechs Vergleichen noch nie gegen den dänischen Meister verloren, mit einer leichten Aufgabe rechnet gegen den Finalisten der Vorsaison aber niemand. "Das Final Four in Köln traue ich den Dänen auch diesmal zu", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Für die zweitplatzierten Schleswig-Holsteiner ist das Heimspiel gegen den Vierten Aalborg durchaus richtungsweisend, wenn es darum geht, einen der beiden Top-Plätze in der Gruppe A zu belegen. Der Erste und Zweite dürfen das Achtelfinale überspringen und stehen direkt in der Runde der letzten Acht.

Aalborg kommt mit Ex-Triple-Sieger Palmarsson

Allerdings entwickeln sich die Nordjütländer, die 200 Fans nach Kiel mitbringen, mit neuen finanziellen Ressourcen aktuell zu einer internationalen Handball-Macht und verpflichteten einige namhafte Akteure, darunter auch Aron Palmarsson.

Der isländische Spielmacher stand einst für Kiel auf der Platte und gehörte zur goldenen Generation, die 2012 das Triple gewann und dabei ungeschlagen zur deutschen Meisterschaft marschierte. "Wir haben überhaupt nicht mehr gewusst, wie es sich anfühlt ein Spiel zu verlieren", erinnerte sich der 30-Jährige. In dieser Saison musste er mit Aalborg allerdings schon drei Niederlagen einstecken: zwei auf europäischer, eine auf nationaler Ebene.

