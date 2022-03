Champions League: Flensburg gegen Szeged, THW droht Duell mit Paris Stand: 11.03.2022 10:11 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt trifft in der Play-off-Runde der Handball-Champions-League auf den ungarischen Meister Pick Szeged. Dem THW Kiel droht im Viertelfinale ein Duell mit dem französischen Staremsemble von Paris Saint-Germain.

Am Donnerstagabend hatte Flensburg die Gruppenphase der Königsklasse mit einer Niederlage beim FC Barcelona abgeschlossen, war aber bereits für die K.o.-Phase qualifiziert. "Jetzt fängt die Champions League richtig an", sagte SG-Trainer Maik Machulla. "Es geht ins K.o.-System und wir freuen uns auf die Spiele."

SG im Viertelfinale wieder gegen Barcelona?

Die Play-off-Runde wird am 30. und 31. März sowie am 6. und 7. April ausgespielt. Die Flensburger haben zunächst Heimrecht, ehe es im Rückspiel nach Ungarn geht. Sollte dem deutschen Vizemeister die Qualifikation für das Viertelfinale gelingen, wäre am 11. und 12. sowie 18. und 19. Mai wieder Titelverteidiger und Rekordsieger Barcelona der Gegner. Als Zweiter der Grupp B überspringen die Katalanen die Play-off-Runde.

Kiel hat im Viertelfinal-Rückspiel Heimrecht

Das hat auch der THW Kiel als Zweiter der Staffel A geschafft. Dem deutschen Rekordmeister droht im Viertelfinale ein Schlagabtausch mit Mitfavorit Paris Saint-Germain. Der französische Meister wurde in der Flensburg-Gruppe nur Dritter, ist im Play-off-Duell mit den Norwegern von Elverum HB aber der klare Favorit. Die Kieler müssen im Viertelfinale zunächst auswärts antreten, ehe Ende Mai in der THW-Halle das Rückspiel steigt.

THW in der Liga vor Topspiel - live im NDR

Am Sonntag ist die Mannschaft von Trainer Filip Jicha erst einmal in der Bundesliga gefordert. Der Tabellenzweite aus Kiel empfängt den direkten Verfolger Füchse Berlin (13.30 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de). Die Flensburger haben ebenfalls am Sonntag (16 Uhr) Tabellenschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten zu Gast.

