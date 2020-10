Schlimmer Start, starke Steigerung: Kiel siegt in Celje Stand: 01.10.2020 22:15 Uhr Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League beim slowenischen Top-Club RK Celje gewonnen. Für die Norddeutschen war es der zweite Sieg im dritten Gruppenspiel.

von Christian Görtzen, NDR.de

Dem Triumph im deutschen Supercup gegen den ewigen Rivalen SG Flensburg-Handewitt hat die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha am Donnerstagabend einen Erfolg in der europäischen "Königsklasse" folgen lassen, der allerdings auch fest eingeplant gewesen war. Die "Zebras" gewannen mit 35:24 (16:13) bei RK Celje und halten in der Gruppe B mit 4:2 Punkten Kontakt zum Spitzentrio FC Barcelona, MKB Veszprem (Ungarn) und Aalborg AB (alle 6:0 Zähler). Bereits am Mittwoch hat Flensburg-Handewitt in der Gruppe A gegen den FC Porto den dritten Sieg gefeiert.

Katastrophaler Kieler Auftakt

Eine Woche nach dem 27:35-Heimdebakel gegen Nantes machten die Kieler in Celje dort weiter, wo sie gegen die Franzosen in eigener Arena aufgehört hatten - mit uninspiriertem, pomadigem, von Fehlern durchsetztem Handball. So wurde der Start in die Partie komplett verpatzt. 0:5 hieß es aus Kieler Sicht nach sechs Minuten. Wütend griff Jicha zur grünen Karte. Auszeit. Und in dieser machte er seinen Spielern lautstark deutlich, was er vom bisherigen Auftritt hielt - rein gar nichts.

Der eindringlichen Aufforderung, jetzt mal flugs richtig an die Arbeit zu gehen, kamen die "Zebras" aber nach. Hinter einer jetzt zupackenden Deckung hielt Torhüter Dario Quenstedt gut, im Angriff wurden die Chancen genutzt. Und so ging der deutsche Meister in der 15. Minute durch Hendrik Pekeler per Tempo-Gegenstoß erstmals in Führung - 7:6 (15.). Zur Pause hieß es 16:13 für die Kieler, bei denen Pavel Horak die Rote Karte (28.) gesehen hatte, weil er seinem Gegenspieler mit gestrecktem Arm im Gesicht getroffen hatte.

"Zebras" machen früh alles klar

Nach Wiederbeginn zeigten sich die Kieler in ihrer 3-2-1-Deckung weiterhin konzentriert, eine mögliche Aufholjagd der Gastgeber verhinderten sie durch Entschlossenheit in der Abwehr dadurch schon im Ansatz. Mehr noch: Nach dem 24:17 (43.) durch Niclas Ekberg gab es keine Zweifel mehr daran, dass die Schleswig-Holsteiner im dritten Champions-League-Gruppenspiel der Saison den zweiten Sieg feiern würden. Am Ende gelang gar ein Kantersieg.

