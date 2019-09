Stand: 29.09.2019 10:44 Uhr

"Recken" verpflichten Weltmeister Hansen

Die TSV Hannover-Burgdorf hat sehr schnell auf den bevorstehenden Abschied von Nationalspieler Timo Kastening (geht zur MT Melsungen) reagiert und zur nächsten Saison den dänischen Handball-Weltmeister Johan Hansen verpflichtet. Der 25-Jährige wird 2020 vom dänischen Spitzenclub Bjerringbro-Silkeborg zu den Niedersachsen wechseln, bei denen er einen Zweijahresvertrag erhält. Das gab der verlustpunktfreie Bundesliga-Tabellenführer am Sonntag bekannt.

"Es war immer ein Traum, in Deutschland zu spielen"

"Es war immer mein Traum, einmal in Deutschland zu spielen, denn diese Liga ist sehr stark und professionell. Ich habe das Gefühl, dass Hannover genau die richtige Adresse für mich ist", erklärte der Däne, der auf den Färöer-Inseln geboren wurde und beide Staatsbürgerschaften besitzt: "Die Trainingseinrichtungen, die Geschäftsstelle, aber auch die Stadt haben mir sehr gut gefallen und ich bin schon heute sehr gespannt darauf, das Trikot der "Recken" zu tragen."

"Johan ist ein sehr guter Spieler und für einen Außen relativ groß. Er verfügt über viel Sprungkraft und hat ohne Frage das Potenzial, zukünftig auch verstärkt in der dänischen Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen", zeigte sich TSV-Trainer Carlos Ortega von den Qualitäten des Linkshänders überzeugt. Dass Hansen, an dem auch der THW Kiel interessiert war, sich für die "Recken" entschied, ist aus Sicht von Sportchef Sven-Sören Christophersen "ein sehr positives Zeichen. Wir haben in der Vergangenheit mit dänischen Spielern sehr gute Erfahrungen gemacht und ich hoffe, dass sich Johan da nahtlos einreihen wird."

