Starke Flensburger melden sich mit Sieg beim HSV Hamburg zurück Stand: 10.10.2021 17:46 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat mit einem überraschend deutlichen Sieg beim bisher so starken HSV Hamburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Der deutsche Handball-Vizemeister gewann an der Elbe mit 33:27 (17:14).

von Florian Neuhauss

Zur großen Erleichterung der Flensburger hatte sich Spielmacher Jim Gottfridsson nach seinen Sprunggelenksproblemen rechtzeitig fit gemeldet - und stellte die Hamburger von Beginn an vor große Probleme. Schon für das 1:0 (2.) zeichnete der Schwede verantwortlich. Insgesamt kam er bei einer Trefferquote von 100 Prozent vor der Pause genauso wie Hampus Wanne auf sechs Treffer.

Der Aufsteiger hielt gegen die trotz der Gottfridsson-Genesung ersatzgeschwächten Gäste zunächst gut mit. Casper Ulrich Mortensen brachte die Hausherren in der 16. Minute sogar mit zwei Treffern in Front (10:8). Aber Gottfridsson glich zum 11:11 sowie 12:12 aus und brachte die SG dann auch noch mit 13:12 in Front (26.). Dem HSVH gelangen nun keine einfachen Treffer mehr, ganz im Gegenteil: Simon Hald traf in Unterzahl für Flensburg zum 16:13 (29.).

HSVH wittert Morgenluft und bricht total ein

An diesem Bild änderte sich in der zweiten Hälfte nichts. Die Gäste spielten deutlich abgezockter. Gottfridsson (33.) und Mads Mensah Larsen (35.) fanden mit starken Zuspielen Kreisläufer Johannes Golla, der zweimal vor dem HSVH-Tor leichtes Spiel hatte und die Führung auf vier Treffer ausbaute (20:16/35.).

Doch wie es nur Zuschauer in der Halle möglich machen können, kippte das Spiel innerhalb weniger Minuten. Vorwärtsgepeischt von den Rängen war der HSVH auf einmal da, und mit zwei schnellen Toren glich Mortensen sogar zum 22:22 (40.) aus. Nun schien wieder alles möglich zu sein.

Es kam allerdings ganz anders als der Großteil der 7.000 Fans in der Arena erhofft hatten. Denn so gut die Stimmung auch auf einmal gewesen war, gerieten die Gastgeber ganz plötzlich völlig aus der Bahn. Nur zwölf Minuten später führte die SG wieder mit vier Toren (28:24/53.). Und nun war die Hamburger Gegenwehr auf dem Feld auch dahin. Lasse Svan traf kurz darauf zum 30:24, Golla erhöhte sogar noch auf 31:24 (57.). Der einzige Erfolg des HSVH, der die SG in der Tabelle passieren lassen musste, war es schließlich, die Niederlage im Rahmen zu halten.

