HSV-Handballer holen Mortensen zurück Stand: 27.07.2021 10:56 Uhr Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat Casper Mortensen verpflichtet. Der 31 Jahre alte Däne, Olympiasieger von 2016 und Weltmeister von 2019, ist der sechste Neuzugang des Aufsteigers. Mortensen spielte bereits 2015/2016 beim HSV.

Der Linksaußen wurde am Dienstag offiziell in der Hansestadt vorgestellt und hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Schon in der vergangenen Woche war über eine Verpflichtung spekuliert worden. Mortensen spielte zuletzt für den aktuellen Champions-League-Sieger FC Barcelona. Wegen Knieverletzungen kam der Däne aber nicht regelmäßig zum Einsatz und hatte im Juni angekündigt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Bundesliga-Torschützenkönig 2018

Nun kehrt Mortensen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits von 2015 bis 2016 hatte er für den HSV gespielt, wechselte nach der Insolvenz und dem Zwangsabstieg aber zur TSV Hannover-Burgdorf, wo er 2018 mit 230 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig wurde. Anschließend ging es dann zum FC Barcelona, wo er drei Meisterschaften und zuletzt den Champions-League-Titel feierte.

Personalplanung abgeschlossen

Nach den Verpflichtungen von Nationaltorhüter Johannes Bitter (TVB Stuttgart), Kreisläufer Manuel Späth (FC Porto), Rechtsaußen Frederik Bo Andersen (GOG Gudme/Dänemark) sowie den Rückraumspielern Nicolai Theilinger (Frisch Auf Göppingen) und Asat Waljullin (Eulen Ludwigshafen) und jetzt Mortensen haben die Hamburger ihre Personalplanungen abgeschlossen.

