Trainingsstart: Flensburgs Handballer wollen wieder angreifen Stand: 24.07.2022 16:32 Uhr Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind in die Saisonvorbereitung gestartet. Trainer Machulla begrüßte bei der ersten Einheit am Sonntag in Johan Hansen und August Pedersen auch zwei Zugänge.

von Jan Kirschner

Laktat-Tests, sieben Kilometer Laufen, Leistungsdiagnostik und schließlich erste Ballkontakte kennzeichneten den Auftakt in die SG-Vorbereitung. Und eine große Trainingsgruppe. Nach zwei Jahren mit viel Verletzungspech lief unter der Sonne von Glücksburg auch die Hoffnung mit - auf eine neue Saison ohne große personelle Engpässe.

Quintett um Gottfridsson noch geschont

Wegen ihrer alten Blessuren absolvierten Göran Sögard, Jim Gottfridsson, Aaron Mensing, Mads Mensah und Benjamin Buric zunächst noch nicht alle Trainingsinhalte, im hohen Norden zeigt man sich aber zuversichtlich, dass bis zum ersten Spieltag am 1. September in Hamburg alle einstigen Sorgenkinder wieder an Bord sind.

Um das Risiko eines Malheurs zu reduzieren, haben sich die Flensburger eine weitere Verbesserung im medizinischen Sektor auf die Fahnen geschrieben. Dazu gehören neue Partner in Schleswig und Damp, eine intensivere Untersuchung bei Neuzugängen und ein größerer Verantwortungsbereich für Athletik-Trainer Michael Döring.

SG-Coach Machulla feilt am Spielsystem

"Am Knowhow hat es bei uns nicht gemangelt, aber wir brauchen bei der medizinischen Betreuung mehr Infrastruktur", betonte SG-Chefcoach Machulla. Er wünscht sich einen möglichst kompletten Kader und damit eine höhere Trainingsqualität. "Uns fehlte in der letzen Saison die Konkurrenz-Situation", erklärt er. "Viele Spieler mussten in den Übungseinheiten gar nicht auf 100 Prozent kommen, da sie genau wussten, dass sie sowieso spielen würden."

In den nächsten Wochen soll am Spielsystem gefeilt werden. Auf der Agenda: ein variablerer Angriff mit einem konsequenteren Einsatz von sieben Feldspielern und eine 5:1-Deckung als zweite Abwehrformation. Als Spitze ist Lasse Möller vorgesehen, der nach einem Knorpelschaden am Knie mehr als ein Jahr lang gefehlt hatte.

Wer wird Kapitän?

Einige Rollen müssen neu verteilt werden, unter anderem das Kapitänsamt nach dem Karriereende von Lasse Svan. Als Favoriten gelten Johannes Golla, der in der DHB-Auswahl in dieser Funktion tätig ist, und Offensivchef Gottfridsson. "Das ist keine einfache Entscheidung", erklärte Machulla. "Es gibt zwar keine Kapitänsbinde mehr, dennoch ist dieses Amt bei uns in Flensburg mit Ehre, Würde und einigen wichtigen Aufgaben verbunden."

Neuzugang Hansen spricht vom Meistertitel

Im Kader stehen nur zwei Neuzugänge. Der Norweger August Pedersen ist neben Emil Jakobsen als zweiter Linksaußen eingeplant. Beim Auftakt in Glücksburg war er oft in der Nähe von Landsmann Magnus Röd zu sehen. August Pedersen spricht noch kein Deutsch.

Dagegen kennt Johan Hansen, der neue Rechtsaußen, die Bundesliga nach zwei Spielzeiten in Hannover schon bestens. "Zehn Jahre nachdem ich die Färöer verlassen habe, bin ich nun bei einem europäischen Spitzenclub angekommen", strahlte der 28-Jährige nach der ersten Übungseinheit. "Ich sehe nichts, was dagegen spricht, dass wir zu den Teams gehören, die um die Meisterschaft spielen werden."

