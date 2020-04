Stand: 26.04.2020 16:25 Uhr

Handball-Luchse bangen um Bundesliga-Aufstieg

Dreimal in Folge hatten die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten aus finanziellen Gründen auf ihr Aufstiegsrecht in die Frauen-Bundesliga verzichtet. In der kommenden Serie will der niedersächsische Club nach dann vierjähriger Abstinenz wieder in der Beletage um Punkte kämpfen. Sportlich hat das Team von Coach Dubravko Prelcec den Sprung in die Eliteliga geschafft. Die Luchse führten das Zweitliga-Klassement zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie an und wurden von der Handball Bundesliga Frauen (HBF) in einer Pressemitteilung vom 21. April gemeinsam mit dem Tabellenzweiten Union Halle-Neustadt zum Aufsteiger erklärt. Doch trotz dieser offiziellen Verlautbarung des Ligaverbandes ist derzeit völlig ungewiss, ob die Luchse in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga antreten werden.

Gespräche mit Sponsoren über Etaterhöhung

"Unsere eingereichte Erstliga-Etatplanung ist von der Handball-Bundesliga abgelehnt worden, da wir mit einem finanziellen Verlust im hohen fünfstelligen Bereich rechnen müssen. Wir haben nun bis Anfang Mai Zeit, diesen Fehlbetrag auszugleichen", wird Luchse-Geschäftsführer Sven Dubau in einem Statement des Vereins zitiert. Die Zeit ist also knapp für den Zweitliga-Meister der vergangenen beiden Jahre. Man sei "in Gesprächen mit unseren Sponsoren", hieß es weiter. Sollte es mit den Unterstützern keine Einigung über eine Erhöhung des Etats geben, "werden die Luchse auch in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga verbleiben", kündigte Dubau an. Im Falle dieses Szenarios würde der BSV Sachsen Zwickau als Tabellendritter in die Beletage nachrücken.

