Bann gebrochen: Nordhorn-Lingen feiert ersten Sieg

Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen ist in der Handball-Bundesliga (HBL) angekommen. Nach sieben Niederlagen in den ersten sieben Spielen der Saison - darunter auch bittere Lehrstunden - feierte die Mannschaft aus der Grafschaft Bentheim am Samstagabend mit einem 33:30 (16:12) gegen den SC DHfK Leipzig ihren ersten Erfolg in der Bundesliga seit dem 6. Juni 2009, als am letzten Spieltag der Saison zu Hause ein 32:30 gegen die HBW Balingen-Weilstetten gelang. Die Mannschaft von HSG-Coach Geir Sveinsson hatte sich schon am vergangenen Sonntag im Spiel beim HC Erlangen deutlich verbessert gezeigt. In Franken unterlagen die Norddeutschen unglücklich mit 25:26.

Nordhorn-Lingen konzentriert und entschlossen

An diese gute Leistung knüpften die Niedersachsen in ihrem vierten Bundesliga-Heimspiel vor 2.775 Zuschauern in der EmslandArena nahtlos an.

HSG Nordhorn-Lingen - SC DHfK Leipzig 33:30 (16:12) Tore Nordhorn-Lingen: Mickal 8/1, R. Weber 8/1, Pöhle 6, Prakapenia 3, Seidel 2/2, Verjans 2, Kalafut 1, Miedema 1, Possehl 1, Ravensbergen 1

Tore Leipzig: Krzikalla 7/5, Semper 6, M. Gebala 4, Binder 3, P. Müller 3, Witzke 3, Mamic 2, Wiesmach 2/1

Zuschauer: 2.775

Strafminuten: 6/10

Nordhorn-Lingen führte nach 14 Minuten mit 7:3, eine gute Minute vor der Halbzeitsirene gar mit sechs Toren Unterschied (16:10). Leipzig verkürzte aber noch auf 12:16. Anders als Mitte August im DHB-Pokalspiel gegen Leipzig, das die Norddeutschen vor heimischem Publikum auf ernüchternde Art mit 21:31 verloren hatten, hielten sie auch im zweiten Durchgang bundesligareif dagegen. Rechtsaußen Robert Weber erzielte zunächst das 20:15 (35.), nur Sekunden später warf HSG-Torhüter Bart Ravensbergen den Ball zum 21:15 ins leere Tor der Gäste.

Weber sorgt für Vorentscheidung

Nur: Um den komfortabel wirkenden Vorsprung war es schnell wieder geschehen. Die Leipziger stellten auf eine 3-2-1-Deckung um und verkürzten in der Folgezeit sukzessive den Rückstand. Franz Semper brachte die Sachsen mit seinem sechsten Treffer auf 20:21 (43.) heran. Nordhorn fing sich aber wieder und wahrte den knappen Vorsprung. Mehr noch: Kurz vor dem Ende der Partie traf Pavel Mickal per Tempo-Gegenstoß zum 30:27 (57.). Weber sorgte kurz darauf mit dem 31:27 (58.) für die Vorentscheidung. Mit der Schlusssirene begannen die Feierlichkeiten.

