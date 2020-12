Auch THW-Profis Pekeler und Weinhold verzichten auf WM Stand: 15.12.2020 17:33 Uhr Nach Patrick Wiencek haben am Dienstag auch Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold (alle THW Kiel) ihre Teilnahme an der Handball-WM in Ägypten abgesagt. Zudem verzichtete auch noch Finn Lemke (MT Melsungen).

Alle drei Spieler sagten Bundestrainer Alfred Gislason am Dienstag aus familiären Gründen ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft (13. bis 31. Januar) ab, wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) mitteilte. "Die allgemeine Entwicklung der Corona-Pandemie mit dem erneuten harten Lockdown macht mir als Familienvater Sorgen, und ich kann meine Frau und meine Töchter in dieser Zeit nicht über vier Wochen allein lassen", sagte Pekeler.

Zuvor hatten auch schon Franz Semper (SG Flensburg-Handewitt) und Tim Suton (TBV Lemgo) - beide aufgrund eines Kreuzbandrisses - abgesagt. Rückraumspieler Fabian Wiede (Füchse Berlin) verzichtet ebenfalls, weil er sich nach langer Schulterverletzung noch nicht bereit fühlt.

Gislason: "Werden mit anderen Spielern planen"

"Sportlich schmerzen uns natürlich die weiteren Absagen von Finn Lemke, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler. Alle haben mir im persönlichen Gespräch ihre Beweggründe erklärt", sagte Gislason. "Wir werden jetzt mit anderen Spielern planen und investieren weiterhin alles, um bei der Weltmeisterschaft in Ägypten das bestmögliche Ergebnis zu erreichen." Aus seinem bereits Mitte November gemeldeten 35er-Kader stehen dem Isländer derzeit noch 28 Akteure zur Verfügung. Nach Ägypten wird der Bundestrainer mit 20 Spielern reisen.

Weitere Informationen Wegen Corona: THW-Kreisläufer Wiencek sagt WM-Teilnahme ab Der 31-Jährige will in "dieser besonderen Situation" nicht vier Wochen von zu Hause weg sein. Weitere DHB-Stars könnten ihm folgen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 15.12.2020 | 23:03 Uhr