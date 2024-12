Abwehrchef Pekeler bleibt bis mindestens 2026 beim THW Kiel Stand: 22.12.2024 16:50 Uhr Hendrik Pekeler bleibt bis mindestens 2026 beim Handball-Bundesligisten THW Kiel. Der Vertrag des 33-Jährigen wurde um ein Jahr mit Option bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntag vor der Partie gegen die SG BBM Bietigheim bekannt.

Petter Øverby, Montpellier-Neuzugang Veron Nacinovic und Pekeler werden somit ab der kommenden Saison das Kreisläufer-Trio bei den "Zebras" bilden. Für Patrick Wiencek, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft, ist damit nach 13 Jahren Schluss auf der Kieler Platte. Möglich aber, dass der 35-Jährige in anderer Funktion beim Club bleibt.

Aktuell am Daumen verletzt

Pekeler, der seit 2018 für den THW spielt, laboriert aktuell an einem Sehnenrisses im Daumen und ist zum Zuschauen verdammt. In der laufenden Spielzeit hat der 33 Jahre alte Abwehrchef aber nach zwei Operationen an den Achillessehnen zu starker Form zurückgefunden. "Nach zwei schwierigen Jahren, die leider von Verletzungen geprägt waren, füllt Hendrik in dieser Saison seine Rolle wie erhofft aus. Er verleiht unserem Spiel Stabilität und ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Trainer Jicha: "Eine wichtige Säule"

Trainer Filip Jicha lobte: "Er ist eine wichtige Säule unserer jungen Mannschaft und ein Grundpfeiler unserer Defensive. 'Peke' hilft uns mit seiner Qualität aber nicht nur in der Abwehr, sondern auch im Angriff. Er ist auf dem Weg zurück zu alter und von uns erhoffter Weltklasse."

Er fühle sich nach den beiden großen Operationen grundsätzlich gut, sagte Pekeler und betonte: "Der THW Kiel ist für einen norddeutschen Handballer das Maß aller Dinge. Der Verein, für den man spielen möchte." In der Rückrunde will der Europameister von 2016 nach seiner Daumenverletzung wieder angreifen: "Der Zusammenhalt im Team ist außergewöhnlich. Ich hoffe darauf, dass wir 2025 wieder mit voller Kapelle gemeinsam zeigen können, zu was wir in der Lage sind."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.12.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga THW Kiel