Stand: 17.11.2022 10:06 Uhr Winterpause: Hansa Rostock testet gegen Union Berlin und Lech Posen

Fußball Zweitligist F.C. Hansa Rostock absolviert noch in diesem Jahr einen Test gegen Bundesligist Union Berlin. Wie Hansa mitteilte, findet das Spiel am 14. Dezember in der "Alten Försterei" Berlin statt. Aufgrund der Umbauarbeiten im Ostseestadion können die Mecklenburger in der Vorbereitung auf die Rückrunde nicht im Ostseestadion spielen. Vom 05. bis 15. Januar reist die Mannschaft dann ins Trainingslager in die Türkei. Dort seien zwei bis drei Testspiele in Planung. Eine Woche vor Rückrundenstart testet Hansa dann beim polnischen Erstligisten Lech Posen. | 17.11.2022 10:05