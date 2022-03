Stand: 30.03.2022 13:06 Uhr Weitere Corona-Fälle beim VfL Osnabrück

Der Corona-Ausbruch beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück zieht immer weitere Kreise. Insgesamt sind aktuell aus dem Spielerkader und dem Funktionsteam 13 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten. Neun Profis bedinden sich in Isolation. Als Konsequenz daraus wurde die für den Mittwochnachmittag geplante Trainingseinheit abgesagt. Das nächste Spiel steht für die Lila-Weißen kommenden Sonnabend (14 Uhr) beim Halleschen FC an. | 30.03.2022 13:05