Tribünenausbau genehmigt: Holstein-Stadion nimmt Form an

Holstein Kiel hat am Donnerstag von der Stadt Kiel die Baugenehmigung für den Ausbau der Osttribüne im Holstein-Stadion erhalten. Nach Vereinsangaben stehen die Baufirmen bereits in den Startlöchern. "Wir haben großes Vertrauen in die beteiligten Unternehmen, dass wir gemeinsam das Ziel, die Osttribüne zum Heimspiel gegen St. Pauli nutzen zu können, erreichen werden", sagte Holstein-Präsident Steffen Schneekloth. Am 6. April soll die überdachte Stahlrohrkonstruktion dann für rund 5.000 Zuschauer fertig sein, ursprünglich war von 7.000 Plätzen die Rede. Durch den Ausbau erfüllt das Stadion die Lizenzauflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Zukünftig passen 15.034 Fans ins Stadion

Das Fundament im Baubereich ist bereits gegossen, der untere Teil der Gerüsttribüne steht schon. Er wurde per Ausnahmegenehmigung beim Achtelfinal-Pokal-Aus gegen den FC Augsburg (0:1) genutzt. "Da hat man auch gesehen, dass da eine ganz andere Stimmung herrscht - und das ist wichtig für uns. Von daher freuen wir uns, dass dort in Zukunft Zuschauer stehen", sagte Kiels Trainer Tim Walter. Durch den Ausbau erhöht sich die Kapazität des Stadions von rund 10.000 auf genau 15.034 Zuschauer. Die Kosten für die Tribüne, die vier Jahre stehen soll, belaufen sich nach Vereinsangaben auf mehr als vier Millionen Euro.

