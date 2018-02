Stand: 15.02.2018 21:08 Uhr

Sieglos-Serie interessiert Kiel "null Komma null"

Wann kommt es endlich - das Ende der Sieglos-Serie von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel? Das ist die Frage, die sich die Fans des Aufsteigers momentan stellen. Neun Partien ohne dreifachen Punktgewinn haben die Kieler inzwischen hinter sich. Zuletzt musste sich der Tabellendritte mit 1:3 (1:2) bei Schlusslicht Kaiserslautern geschlagen geben. Am Sonnabend (13 Uhr) erwarten die "Störche" nun den Tabellen-15. Erzgebirge Aue im noch nicht ausverkauften Holstein-Stadion. Der richtige Gegner für das Ende der Serie? "Die Serie interessiert uns null Komma null", sagte Kiels Coach Markus Anfang dem Schleswig-Holstein Magazin. Er ist nach wie vor überzeugt von der Art und Weise, wie Holstein Kiel Fußball spielt. Nur war diese Art zuletzt nicht mehr erfolgreich.

Gegner lesen Kieler Spiel besser

Viele Gegner können den "Überfall-Fußball" des Aufsteigers aus dem hohen Norden inzwischen besser lesen, haben sich auf das Kombinationsspiel der Kieler eingestellt. Vielleicht ist es da ganz gut, dass Angreifer Marvin Ducksch in den vergangenen Partien trotz Sieglosigkeit sogar Fortschritte erkannt haben will. Fußballerisch habe es auch in Kaiserslautern gut ausgesehen, sagte der Stürmer. Natürlich habe das Team dort individuelle Fehler gemacht, aber "die versuchen wir jetzt abzustellen". Unter anderem habe man mal wieder die ersten Minuten verschlafen, so Ducksch. Kaiserslautern war nach nur zwei Minuten in Führung gegangen. Ducksch selbst verschoss in der Anfangsphase einen Elfmeter. Die Kieler Chancenverwertung war allgemein ein großes Manko.

"Hoffe, dass Jungs sich belohnen"

Trainer Anfang hofft, "dass die Jungs sich jetzt irgendwann mal wieder belohnen können für die Arbeit, die sie Woche für Woche abliefern". Auch für die Arbeit, die die Spieler im Training ablieferten. Das vergesse man ja oftmals, so Anfang. Im Donnerstagstraining ermahnte Anfang seine Spieler immer wieder, den Kopf einzuschalten. Verteidigungsübungen nach Ballverlusten im Aufbauspiel standen auf dem Programm. In Kaiserslautern hatte die Kieler Defensive vor allem Angreifer Osayamen Osawe nie in den Griff bekommen.

Hinspiel war klare Angelegenheit

Nun also Aue - die Mannschaft des ehemaligen Kieler Juniorentrainers Hannes Drews. Das Hinspiel gewannen die Kieler mit 3:0. Damals konnte von Bundesliga-Avancen für Holstein-Trainer Markus Anfang noch keine Rede sein. Entsprechende Gerüchte kamen erst Ende des Jahres auf, als Anfang den Aufsteiger bis an die Tabellenspitze gecoacht hatte. Der 1. FC Köln sei am gebürtigen Kölner Anfang interessiert, hieß es damals. Auch der Vereinsname von 1899 Hoffenheim fiel.

Anfang genervt von Bekenntnis-Rufen

Der Vertrag von Anfang bei Holstein Kiel ist zwar bis Juni 2019 datiert - gilt jedoch nicht für die Bundesliga. "Meine vertragliche Konstellation kennt jeder", sagte Anfang am Donnerstag. Die Rufe nach einem klaren Bekenntnis zu Holstein Kiel gehen dem Coach sichtlich gegen den Strich. Er arbeite jeden Tag mit der Mannschaft auf dem Platz, so Anfang. "Ich bin hier, bis zum Saisonende definitiv. Mehr Bekenntnis geht nicht. Für alle da draußen: Ich bin hier Trainer - und bleibe das auch definitiv bis zum Sommer."

Ducksch: Haben noch nichts verloren

Mehr lässt sich der 43-Jährige noch nicht entlocken. Vielleicht ändert sich das ja, wenn seine "Jungs" am Sonnabend mal wieder einen Sieg feiern können. "Es gibt solche Phasen", sagte Stürmer Ducksch noch zuversichtlich - "vielleicht besser jetzt, als am Ende der Saison. Wir haben noch nichts verloren." Den Anlauf auf eine neue Sieges-Serie müssen die Kieler gegen Aue ohne Rechtsverteidiger Patrick Herrmann angehen. Er ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Fraglich ist zudem der Einsatz von Kingsley Schindler. Den Offensivmann plagten in dieser Woche Adduktorenprobleme.

