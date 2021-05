Relegation: Holstein Kiel weiter gegen Fans im Stadion Stand: 25.05.2021 20:05 Uhr Niederlage gegen Darmstadt, Bundesliga-Aufstieg (vorerst) verspielt: Das vergangene Wochenende lief für Holstein Kiel alles andere als gut. Sportlich soll es besser werden - aber auch das Verhalten einiger Anhänger soll sich nicht wiederholen.

Schätzungsweise 60 bis 80 Anhänger vor dem Stadion zeigten sich während des Spiels gewaltbereit. Sie bewarfen Fotografen und Kamerateams und später auch die Polizei mit Flaschen. Nach eigenen Angaben erteilte die Polizei am Sonntag mehrere Platzverweise, drei Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Ein Polizeibeamter wurde durch eine geworfene Flasche leicht verletzt. Zudem hielten sich viele nicht an die Corona-Regeln. Vom Verhalten einiger vor dem Stadion sei man geschockt, sagte ein Holstein-Sprecher am Dienstag. Aber: Wie kann solch ein Verhalten am kommenden Sonnabend verhindert werden?

Vorbild Hansa Rostock?

Dann spielt Holstein Kiel - nach dem Hinspiel am Mittwochabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) - das definitiv letzte Spiel der Saison: das Relegations-Rückspiel gegen den Bundesliga-16. 1. FC Köln. Möglich, dass dann niemand mehr vor das Holstein-Stadion darf. Klar ist, sagt Polizeisprecherin Julia Bunge, dass es mehrere Gespräche zwischen Stadt, Verein und Polizei geben wird. Bereits am Dienstag wurde über den vergangenen und den kommenden Einsatz am Sonnabend gesprochen, konkreter soll es nach dem Hinspiel werden.

VIDEO: Aufgeheizte Stimmung am Stadion (1 Min)

Dass Fans ins Stadion kommen, ist für Holstein Kiel nach wie vor kein Thema. Die Stadt Kiel hatte bereits vor einer Woche vorgeschlagen, als Modellprojekt - ähnlich wie in Rostock am vergangenen Wochenende - einen Teil der Ränge zu füllen. Aus Fairnessgründen hatte die Vereinsführung das aber abgelehnt. Diese Meinung habe sich auch nicht geändert, so ein Holstein-Sprecher.

Kämpfer: Mittelweg nötig

"Das hat jetzt am Sonntag nicht ganz so gut geklappt mit den Pyros und allerlei anderen Begleiterscheinungen", sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Es müsse ein guter Mittelweg gefunden werden, denn "für Fußballfans wie für alle anderen gilt: Es haben Regeln befolgt zu werden und darauf werden wir auch achten", macht Kämpfer deutlich.

