Kiel will "mit guter Stimmung" Auftaktsieg in Fürth holen Stand: 15.07.2022 15:06 Uhr Holstein Kiel strebt für die neue Fußball-Zweitliga-Saison einen Platz im oberen Tabellendrittel an. Im Auftaktspiel beim Bundesliga-Absteiger aus Fürth stehen die Kieler gleich vor einer sportlichen Herausforderung.

Besser zu sein als in der letzten Spielzeit, so hat Holstein-Trainer Marcel Rapp das auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Greuther Fürth (Sonnabend ab 13 Uhr/NDR Livecenter) ausgedrückt. In der vergangenen Saison hatten die Kieler lange Zeit gegen den Abstieg gekämpft, aber zum Abschluss noch Platz neun belegt. "Einerseits sollten wir demütig sein, aber wir wollen uns auch nicht kleiner machen als wir sind", sagte Rapp.

Hinter dem 43-Jährigen liegt die erste Sommervorbereitung als Cheftrainer an der Förde. Mit der ist er trotz zahlreicher Corona-Ausfälle sehr zufrieden, nannte sie "herausragend". Der Grund: Seine Mannschaft wirke eingespielter als zuvor, denke nicht mehr zu sehr nach. Auch die Testspiele liefen gut: Fünf Spiele, vier Siege, keine Niederlage, dazu 17:6 Tore. Für Rapp ist jedoch die Art und Weise wichtig, mit der seine Mannschaft auftritt - und das sei das, was ihm gefallen habe.

VIDEO: Holstein Kiels Sportchef Stöver: "Wir wollen besser abschließen" (3 Min)

Ohne Drei in den Süden

Im Auftaktspiel beim Bundesliga-Absteiger stehen die "Störche" gleich vor einer sportlichen Herausforderung. "Das ist schon ein Brett", gab der 43-Jährige Rapp zu. Mittelfeld-Ass Lewis Holtby, seit 14 Jahre Profi, will gleich mit einem Sieg in die Saison starten. "Die Stimmung ist richtig gut. Wir haben sehr gut gearbeitet, vor allem sehr gut konzentriert gearbeitet", sagte er. Das Team sei gewappnet für die Partie in Fürth. "Wir wollen da klar gewinnen."

Nicht im Kader stehen Stürmer Kwasi Wriedt (Rückenprobleme), der Langzeitverletzte Marcel Benger und Kapitän Hauke Wahl, der zwar nach auskuriertem Pfeifferschen Drüsenfieber wieder mittrainiert, aber noch einige Zeit benötigt.

