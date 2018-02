Stand: 17.02.2018 14:52 Uhr

Kiel weiter sieglos - 2:0-Führung reicht nicht von Florian Neuhauss, NDR.de

Selbst im Duell der Sieglosen hat es für Holstein Kiel nicht gereicht: Die Schleswig-Holsteiner kamen am Sonnabend gegen Kellerkind Erzgebirge nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus - und warten damit nun seit zehn Zweitliga-Spielen auf einen Sieg. Die KSV und Aue sind die beiden einzigen Teams des Unterhauses, die in diesem Jahr noch ohne Sieg sind. Diesmal hatten die "Störche" allerdings Pech: Vollkommen verdient führten sie Mitte der ersten Hälfte mit 2:0, eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager brachte Aue zurück ins Spiel und Kiel aus dem Tritt. Am Ende stemmte sich die KSV mit aller Kraft gegen die Serie - erfolglos.

Kiel kann es ja doch noch

23.Spieltag, 17.02.2018 13:00 Uhr

Holstein Kiel

Holstein Kiel 2:2



Erzgeb. Aue Tore: 1:0 Ducksch (12.) 2:0 Drexler (25.) 2:1 Cacutalua (36.) 2:2 Cacutalua (38.)

Holstein Kiel: Kronholm - Heidinger, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Kinsombi - K. Schindler, Mühling (67. Besuschkow), Drexler, Lewerenz (72. Seydel) - Ducksch

Erzgeb. Aue: Männel - Kalig, Wydra, Cacutalua - Rizzuto, D. Kempe - Tiffert, S. Bertram (13. Munsy), Fandrich - Köpke (84. J.-P. Strauß), Nazarov (89. Hertner)

Zuschauer: 9702



Weitere Daten zum Spiel

Trotz der Ergebniskrise nahm KSV-Coach Markus Anfang gegen Aue nur die personellen Wechsel vor, zu denen er gezwungen war: Für Amara Condé (Mittelfußbruch) und Patrick Herrmann (Gelbsperre) begannen Steven Lewerenz und Sebastian Heidinger. Dass sich Letzterer viel vorgenommen hatte, wurde schon nach wenigen Sekunden deutlich, als der Rechtsverteidiger für ein hartes Einsteigen Gelb sah. Damit gab er den Startschuss für eine intensive Partie, in der die Kieler eiskalt zuschlug: Als Aues Sören Bertram wegen einer Oberschenkelverletzung gerade an der Außenlinie behandelt wurde, kam der Ball über Heidinger und Dominick Drexler zu Marvin Ducksch, der ungestört aus kurzer Distanz zum 1:0 einschoss (12.).

Die Gäste mussten danach unmittelbar auswechseln - und rangen um eine schnelle Reaktion. Dimitrij Nazarov versuchte es mit einem Schuss vom Sechzehner, aber konnte KSV-Keeper Kenneth Kronholm kaum beikommen (16.). Und dann schlugen die Kieler schon wieder zu: Ecke Ducksch, Kopfball Rafael Czichos, Schuss Drexler - 2:0 (25.). Beim folgenden Jubel reckte der Spielmacher ein Condé-Trikot in die Höhe.

Erst Schiedsrichter-Fehler, dann Bogenlampe

Kiels Ducksch: "Völlig unnötig" NDR 2 - 17.02.2018 16:16 Uhr Autor/in: Kunze, Tabea Holstein Kiel verspielt gegen Aue eine 2:0-Führung und muss sich mit einem 2:2 begnügen. Marvin Ducksch und Co. warten nun seit zehn Partien auf einen Sieg.







Eine klare Sache also gegen das Kellerkind? Der Schiedsrichter brachte die KSV von der Siegerstraße ab! Kronholm stieg hoch und fing einen Ball, ließ diesen aber fallen, als Aues Malcolm Cacutalua ihn in der Luft rammte. Schlagers Pfiff blieb aus, Cacutalua, der es selbst nicht recht zu glauben schien, drückte den Ball zum 1:2 über die Linie (36.). Und es kam noch schlimmer aus Sicht der Hausherren - und wieder war Cacutalua mittendrin: Zwei Minuten später segelte ein Freistoß von der Mittellinie vor ihr Tor, Cacutalua setzte sich - diesmal regelkonform - im Luftduell gegen Dominik Schmidt durch. Der Ball segelte im hohen Bogen über Kronholm, der sich vergeblich streckte, hinweg ins lange Eck - 2:2.

Holstein wacht zu spät wieder auf

Nach der Pause agierten die Sachsen mit viel mehr Selbstvertrauen. Ridge Munsy (48.) scheiterte genauso an Kronholm wie Nazarov (74.), der zudem eine Hereingabe von Bundestorwarttrainersohn Pascal Köpke denkbar knapp verpasste (52.). Dominik Wydras Schuss wurde gerade noch abgefälscht (57.).

Die Kieler überstanden die Phase schadlos - und setzten in der Schlussphase selbst wieder Akzente. Sie kämpften gegen die Sieglos-Serie an: Ein Ducksch-Freistoß touchierte die Latte (68.), fünf Minuten später scheiterte Kiels Torjäger an Aue-Schlussmann Martin Männel. Kingsley Schindler köpfte über das Gästetor (79.), gegen Joker Max Besuschkow war erneut Männel zur Stelle (85.). Am Ende lief den Hausherren die Zeit davon - es blieb beim Remis.

