Honsak: "Natürlich wünschen wir uns den Aufstieg"

NDR 1 Welle Nord - Der Nachmittag - 22.02.2019 15:40 Uhr Autor/in: Moritz Kühn

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel spielt am Sonnabend in Bochum. Richtungsweisend in Sachen Aufstieg sei die Partie aber noch nicht, sagt Offensivspieler Mathias Honsak.