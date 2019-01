Stand: 10.01.2019 20:18 Uhr

Holstein in Spanien: Pleite dämpft Stimmung

Die "Störche" haben ihr Winterquartier vorübergehend im Süden aufgeschlagen: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel befindet sich zur Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele der Saison 2018/19 im spanischen Oliva, rund 80 Kilometer südlich von Valencia am Mittelmeer gelegen. Für NDR Schleswig-Holstein ist Sportredakteur Rudi Dautwiz ins Trainingslager gereist. Er will ein Gefühl für jene Mannschaft bekommen, die - entgegen vieler Prognosen - eine glänzende Saison spielt.

Donnerstag, 10. Januar

Für Autogrammjäger ist Oliva in diesen Tagen ein echter Hotspot. Neben Holstein Kiel hat seit heute auch der FC St. Pauli im Oliva Nova Hotel eingecheckt. Die beiden Konkurrenten um einen Bundesliga-Aufstiegsplatz trainieren also in direkter Nachbarschaft.

Und an einem Ort, an dem sich viele interessante Fußballer tummeln, sind auch Späher, Berater sowie einige frühere Fußballgrößen zu finden. Nach Mirko Slomka und Co. am Mittwoch schlendert heute der ehemalige Nationaltorhüter Jens Lehmann - Torwart der Sommermärchen-Mannschaft 2006 - lässig durch das Mannschaftshotel. Er will Kontakte knüpfen, spricht unter anderem lange mit Holstein-Präsident Steffen Schneekloth.

Walter: "Konnten vom Kopf her nicht frisch sein" NDR 1 Welle Nord - Der Nachmittag - 10.01.2019 17:30 Uhr Nach einem guten ersten Test setzt Holstein Kiel das zweite Spiel im Trainingslager ziemlich in den Sand: 1:6 gegen den belgischen Erstligisten Gent. Trainer Tim Walter mit Erklärungsversuchen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ob der prominente Besuch am Nachmittag für wackelige Knie sorgt? Nein, an Jens Lehmann liegt es sicher nicht, dass Kiel das Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAA Gent deutlich mit 1:6 verliert. Für die Niederlage, die Trainer Tim Walter später nicht allzu hoch hängen wollte ("nach den ganzen Einheiten konnten wir nicht ganz frisch sein"), gibt es gleich mehrere Gründe. Die schlechte Chancenverwertung zum Beispiel, aber auch die individuellen Fehler und das mangelhafte Defensivverhalten.

Den Treffer zum 1:6-Endstand erzielt kurz vor dem Abpfiff David Kinsombi, doch auch dieses Tor kann an der nicht ganz optimalen Laune bei den Spielern und Trainer Walter nichts mehr ändern. Damit die Stimmung schnell wieder steigt, wird am Freitag statt Fußball mal Tennis gespielt. Und am Nachmittag haben dann alle frei.

Holstein im Trainingslager: Fotos vom Donnerstag











Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Aktiv | 12.01.2019 | 14:30 Uhr