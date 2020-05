Stand: 15.05.2020 20:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kiel kehrt zurück - Vorfreude auf erstes Geisterspiel

Der Wiederbeginn der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende ist umstritten und von Kritik begleitet. 65 Tage nach der Unterbrechung durch die Corona-Pandemie wird die Saison in beiden Spielklassen ab Sonnabend fortgesetzt. Zweitligist Holstein Kiel führt die Reise dabei nach Regensburg. Bereits am Freitagmittag ging es für die Schleswig-Holsteiner per Charterflieger nach Süddeutschland. Am Sonnabend (13 Uhr) steht für Holstein dann das erste Geisterspiel im fast leeren Regensburger Stadion auf dem Programm. Nur rund 300 Personen dürfen sich in und um die Arena herum aufhalten.

Holstein Kiel: Neustart ins Ungewisse Schleswig-Holstein Magazin - 14.05.2020 19:30 Uhr Die Zweite Fußball-Bundesliga startet wieder. Seit Beginn der Woche sind die Fußballer von Holstein Kiel unter sich - auf dem Platz, davor und danach im Quarantäne-Hotel.







Reese erinnert sich an Kindertage: Kicken ohne Fans

Nach einer Woche Hotel-Quarantäne sei die Vorfreude auf den Wiederbeginn bei den Kielern groß, sagt KSV-Coach Ole Werner. "Wir alle haben damals angefangen, Fußball ohne Fans zu spielen, weil wir Spaß an dem Spiel hatten und haben. Ich denke, da kann man sich an seine Kindertage erinnern und sich freuen, dass man jetzt eine sehr pure Form von Fußball hat", meint Stürmer Fabian Reese. Allerdings ist den Kielern klar, dass trotz des Hygiene-Konzepts der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ein Restrisiko einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus bleibt. "Ich glaube, in dieser Phase wird jeder mal an den Punkt kommen, wo jeder mal Unterstützung braucht, jeder mal ein Tief hat - vielleicht an der einen oder anderen Sache zweifelt. Aber aktuell muss ich sagen, ist mein Eindruck der, dass wir damit gut umgehen", sagt Coach Werner.

KSV will an Erfolgsserie in Regensburg anknüpfen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.05.2020 20:00 Uhr Autor/in: Norman Nawe Nach zehn Wochen Spielpause spielt Zweitligist Kiel sein erstes Geisterspiel gegen Regensburg. Die Mannschaft sei gut vorbereitet - aber nicht auf dem Stand, auf dem sie aufgehört habe, sagte KSV-Trainer Werner.







"Wir sind nicht auf dem Stand, auf dem wir aufgehört haben"

Doch beim ersten Spiel nach zehn Wochen ist alles offen. Kein Team weiß, wo es nach dem kurzen Teamtraining steht. "Wir sind so gut wie möglich vorbereitet. Aber wir sind nicht auf dem Stand, auf dem wir aufgehört haben", stellt Werner klar. Die Kieler sind Tabellensiebter, Regensburg lauert auf Platz zehn mit lediglich zwei Punkten weniger.

Dehm nach Verletzung wieder zurück im Kader?

Bislang war Regensburg ein gutes Pflaster für Holstein Kiel. Beim Rivalen SSV Jahn gab es letztmals vor sieben Jahren eine Niederlage. Damals verlor Holstein mit 0:1. Seitdem holten die Schleswig-Holsteiner in der Oberpfalz zehn Punkte in vier Partien. Nach fast zehn Monaten Verletzungspause wegen eines Schienbeinbruchs steht KSV-Verteidiger Jannik Dehm vor der Rückkehr in den Kader.

