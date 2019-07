Stand: 15.07.2019 13:10 Uhr

Holstein Kiel: Wahl wird der neue Kinsombi

Für die Fußballer von Zweitligist Holstein Kiel sind nun erst mal zwei Tage Erholung angesetzt. Jedem Akteur wird das am Sonntag beendete Österreich-Trainingslager nach kräftezehrenden Einheiten wohl noch in den Knochen stecken. "Es war wichtig, schon einmal eine Basis zu legen", hatte Neu-Coach André Schubert noch in Tirol gesagt. Am 27. Juli startet die KSV im Holstein-Stadion gegen den SV Sandhausen in die Saison. Wer dann in der Startelf stehen wird? Schubert lässt sich nicht in die Karten blicken. Bei NDR 1 Welle Nord Reporter Norman Nawe ist das anders. Er hat das Trainingslager noch mal einen Tag sacken lassen - und NDR.de dann die Elf der Kieler verraten, die seiner Meinung nach auf dem Platz stehen würde, wenn die Saison schon an diesem Montag beginnen würde. Die Essenz nach dem Blick in die Glaskugel: Drei Neuzugänge sind dabei. Und Hauke Wahl hat eine neue Aufgabe.

Schmidt und Neumann das neue Innenverteidiger-Duo

Das sind die wichtigsten Veränderungen der Nawe-Elf im Vergleich zum Vorjahr: Im Tor gewinnt Dominik Reimann den Zweikampf mit Neuzugang Ioannis Gelios und ersetzt den in die USA gewechselten Kenneth Kronholm. In der Abwehr gibt es einen neuen Innenverteidiger-Block: Stammkraft Dominik Schmidt muss sich nun mit Neuzugang Phil Neumann abstimmen. Hauke Wahl hat nämlich eine neue Aufgabe: Wie in mehreren Testspielen bereits ausprobiert, rückt der 25-Jährige ins defensive Mittelfeld vor - als Reaktion auf den Abgang von Kapitän David Kinsombi zum Hamburger SV. Im abschließenden Trainingslager-Test gegen die SV Mattersburg (1:1) zeigte Torschütze Wahl auch gleich mal seine Offensivqualitäten.

Holstein Kiel: Team wächst immer mehr zusammen NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Aktiv - 14.07.2019 14:30 Uhr Autor/in: Norman Nawe Nach einer Woche im Trainingslager in Österreich kehren die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel zurück in die Heimat. Die Muskeln schmerzen, aber das Team wächst mehr und mehr zusammen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neue Gesichter im Sturm - schlechte Nachricht für Serra

Apropos: Ein fast komplett anderes Gesicht bekommt der Angriff der "Störche". Auf den Flügeln sieht Holstein-Experte Nawe links Jae-Sung Lee und rechts Neuzugang Makana Baku. Für die Sturmmitte räumt er dem ebenfalls neu nach Kiel gekommenen Emmanuel Iyoha - Stand jetzt - die besten Chancen ein. Kommt es so, wäre das keine gute Nachricht für U-21-Nationalstürmer Janni Serra, der in der vergangenen Saison häufig im Angriffszentrum spielen durfte.

Generalprobe am Sonntag gegen Sheffield Wednesday

Mehr Licht in die mögliche Holstein-Startaufstellung zum Saisonauftakt könnte die Generalprobe am kommenden Sonntag bringen. Dann spielen die Kieler gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday. Bis dahin könnte sich auch im Kader der Kieler noch etwas tun. Es sollen noch ein oder zwei erfahrene Spieler für Mittelfeld oder Angriff kommen. Transfers sind in Deutschland noch bis zum 2. September möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Aktiv | 14.07.2019 | 17:30 Uhr