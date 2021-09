Hansa Rostock trennt sich von zwei Spielern Stand: 01.09.2021 06:16 Uhr Zwei Abgänge und eine Neuverpflichtung - das waren am Dienstagabend die Nachrichten von Zweitligist FC Hansa Rostock.

Der FC Hansa Rostock wird sich gleich von zwei Spielern trennen: Manuel Farrona Pulido und Jan Löhmannsröben werden den Club vorzeitig verlassen.

Pulido: Vertrag vorzeitig beendet

Wie der Club mitteilte, wurde der bis zum Ende der Saison laufende Vertrag mit dem 28-jährigen Angreifer im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Ein neuer Verein wurde nicht bekannt. Farrona Pulido war im Sommer 2020 vom VfL Osnabrück zu den Mecklenburgern gekommen und hatte seitdem 26 Pflichtspiele für den FC Hansa absolviert. In der aktuellen Saison kam der Flügelstürmer bislang nicht zum Einsatz.

Löhmannsröben: Überraschender Abgang

Der Abschied von Löhmannsröben kam hingegen überraschend. Der bis 2022 gültige Vertrag wurde jetzt in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 30-Jährige gehörte in der abgelaufenen Aufstiegssaison zum Stammpersonal und war einer der Wortführer im Team. In der neuen Spielzeit war der Mittelfeldspieler allerdings nicht mehr erste Wahl. „Wenn die Unzufriedenheit über die eigene Situation zu groß wird, ist es weder für den Spieler noch für die Mannschaft förderlich und gewinnbringend. Daher sind beide Seiten zu dem Schluss gekommen, dass es die beste Lösung ist, sich jetzt zu trennen, um Jan die Möglichkeit zu geben, eine neue Herausforderung zu finden“, so Sportvorstand Martin Pieckenhagen in einer Mitteilung des Clubs. Löhmannsröben war im Sommer 2020 vom SC Preußen Münster zum F.C. Hansa gewechselt.

Neuverpflichtung: Lukas Fröde aus Karlsruhe ausgeliehen

Neben den zwei Abgängen hat es bei Hansa aber auch noch eine Neuverpflichtung gegeben. Mittefeldspieler Lukas Fröde ist vom Ligakonkurrenten Karlsruhe bis zum Saisonende ausgeliehen worden.

Weitere Informationen Transferticker: Vuskovic und Doyle zum HSV, van den Ven nach Wolfsburg Wer kam, wer ging, wer musste bleiben? Alle Aktivitäten der Nordclubs zum Ende der Transferperiode zum Nachlesen im Liveticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.09.2021 | 06:16 Uhr