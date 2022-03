Stand: 29.03.2022 15:50 Uhr FC St. Pauli für Arbeit mit jungen Strafgefangenen ausgezeichnet

Der FC St. Pauli ist als Kooperationspartner des Projekts "Anstoß für ein neues Leben" mit jungen Strafgefangenen von der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bunds mit einem Preisgeld von 12 500 Euro ausgezeichnet worden. Neben Trainingseinheiten nimmt das Team der Jugendanstalt in Schleswig auch an Turnieren, teilweise betreut durch den ehemaligen Profi-Trainer Ewald Lienen, teil. "Wir als FC St. Pauli möchten unserer gesellschaftlichen Verantwortung auch im Bereich der Resozialisierung gerecht werden und helfen, die Jugendlichen auf einen echten Neustart nach ihrer Entlassung vorzubereiten", sagte Vereinsvertreterin Natascha Clasen über das Projekt, das sie gemeinsam mit Lienen betreut. Das Preisgeld fließt in das Projekt und die sportliche Ausstattung der Jugendanstalt. | 29.03.2022 15:45