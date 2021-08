Ex-HSV-Spieler Lewis Holtby wechselt zu Holstein Kiel Stand: 17.08.2021 14:58 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Lewis Holtby verpflichtet. Der ehemalige HSV-Spieler war zuletzt ohne Verein. Beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers wurde sein Vertrag nicht verlängert.

Der 30-Jährige absolvierte in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt heute Morgen den Medizincheck und unterschrieb anschließend seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. "Mit Lewis Holtby konnten wir einen international erfahrenen Mann für die Achter- sowie Zehner-Position verpflichten, dem wir zutrauen, schnell Verantwortung zu übernehmen", sagte Kiels Geschäftsführer Uwe Stöver.

Holstein erhofft sich mit dem Neuzugang mehr Struktur und Ordnung auf dem Platz. Die drei ersten Spiele hatte die Mannschaft von Holstein-Trainer Ole Werner jeweils mit 0:3 verloren. Am Freitag (18.30 Uhr) treten die "Störche" bei Fortuna Düsseldorf an.

"Ich wollte unbedingt nach Deutschland zurückkehren"

Blackburn hatte Holtby im September 2019 verpflichtet, nachdem sein Vertrag beim Hamburger SV nach fünf Jahren ausgelaufen war. Für den englischen Traditionsclub lief in 56 Pflichtspielen auf (4 Tore). Blackburn war nach Tottenham und Fulham Holtbys dritte Station in England - nun ist er wieder zurück. "Ich wollte unbedingt nach Deutschland zurückkehren", freute sich Holtby. "Die Zweite Liga ist wahnsinnig attraktiv. Es sind unheimlich viele Teams aus dem Norden dabei, da wird es viele Derbys geben."

Von Tottenham 2014 zum HSV

Von Tottenham war Holtby im Spätsommer 2014 für 6,5 Millionen Euro zum HSV gewechselt. In seinem fünf Jahren in Hamburg stieg der Verein das erste Mal in seiner Geschichte 2018 aus der Bundesliga ab. Nachdem es mit dem sofortigen Wiederaufstieg aus Liga zwei nicht klappte, wurde Holtbys Vertrag 2019 nicht verlängert.

In der Bundesliga spielte der Mittelfeldspieler auch für Schalke 04, den 1. FSV Mainz 05 und den VfL Bochum. Drei Mal war er in die deutsche Nationalmannschaft berufen worden.

