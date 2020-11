Coach Meyer fordert Unterstützung: "Wir heißen Eintracht" Stand: 25.11.2020 17:05 Uhr Trainer Daniel Meyer von Eintracht Braunschweig hat vor dem Spiel bei Darmstadt 98 mit deutlichen Worten die Erwartungshaltung und einige Fan-Reaktionen rund um den Zweitliga-Aufsteiger kritisiert.

"Wir heißen Eintracht. Aber diese Eintracht kann ich hier manchmal nicht sehen. Nach jeder Niederlage wird hier auf irgendwelche Leute eingedroschen, dafür fehlt mir das Verständnis", sagte der 41-Jährige vor dem Gastspiel in Darmstadt am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Torhüter Dornebusch im Zentrum der Kritik

Der Neuling fiel am vergangenen Spieltag nach einer 1:3-Niederlage gegen den Karlsruher SC auf den drittletzten Tabellenplatz zurück. Danach wurde insbesondere der neue Torwart Felix Dornebusch in den sozialen Netzwerken massiv kritisiert, obwohl er nach Einschätzung seines Trainers "keinen Fehler gemacht hat. Die Frage ist, ob das produktiv ist, immer wieder Spieler als Sündenböcke herauszusuchen". Der Trainer selbst hatte nach dem KSC-Spiel vor allem die Abwehrleistung seines Teams als "nicht zweitliga-tauglich" eingestuft.

Meyer wirbt um mehr Realismus in der Bewertung

"Ich fand es wichtig, den Finger in die Wunde zu legen", sagte er dazu. "Die Anzahl der Gegentore und die Anzahl der Spiele stehen in einem ganz schlechten Verhältnis. Da steckt ein Muster dahinter. Das war auch der Schwerpunkt in dieser Woche."

Meyer betonte vor dem Darmstadt-Spiel aber auch noch einmal: "Viele Spieler sind gerade erst auf diesem Niveau angekommen und machen dort jetzt erst ihre ersten Schritte. Wir sind ein ganz normaler Aufsteiger. Wir kommen aus der Dritten Liga und können uns null Komma null etwas für unsere Vergangenheit kaufen. Wir kämpfen nur um den Klassenerhalt und wir sind noch ordentlich dabei."

