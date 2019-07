Stand: 31.07.2019 13:59 Uhr

Osnabrück in Sandhausen: Sechs Defensive fehlen

Vor acht Jahren trennten sich die fußballerischen Wege des VfL Osnabrück und des SV Sandhausen. Während die Niedersachsen die Drittliga-Saison 2011/2012 auf Rang sieben beendeten, wurden die Sandhäuser Meister und stiegen auf. In diesem Sommer zog der VfL nun nach und so kommt es am Freitagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Sandhausen zum Wiedersehen. Es ist das erste Duell der beiden Clubs auf Zweitliga-Ebene, in der Dritten Liga gab es vier Partien, von denen Osnabrück zwei gewann (bei einem Remis und einer Niederlage).

Sechs Defensivakteure fallen aus

VfL-Coach Daniel Thioune hat Respekt vor den Sandhäusern, die zum Saisonstart 1:1 in Kiel spielten. Er erwartet einen offensiv eingestellten Gegner und hadert deshalb mit der Personalmisere. In Konstantin Engel, Bashkim Ajdini, Maurice Trapp, Bryan Henning und Simon Haubrock fallen fünf Defensivspieler verletzt aus, zudem fehlt der Gelb-Rot-gesperrte Kevin Wolze. Möglicherweise rückt Felix Agu auf die linke Seite, Innenverteidiger Thomas Konrad dafür nach rechts, doch Thioune sieht noch andere Alternativen: "Marc Heider und Manuel Farrona-Pulido können auch die ganze linke Seite bespielen. Wir probieren vieles aus und arbeiten an einer Lösung."

Bruderduell Taffertshofer vs. Taffertshofer

Die Partie im Hardtwaldstadion wird für Osnabrücks Ulrich Taffertshofer zu einem besonderen Spiel. Der 27-Jährige trifft auf seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Emanuel, der bei den Gastgebern unter Vertrag steht. "Zwei Brüder in der Zweiten Liga - das ist selten. Meine Eltern sind schon ein bisschen stolz", erklärte Ulrich Taffertshofer in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zum insgesamt fünften Mal kommt es zum Familienduell der beiden Mittelfeldspieler - erstmals allerdings in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Mit der U23 von 1860 München gewann Emanuel in der Regionalliga und im bayerischen Pokalfinale gegen Ulrichs Wacker Burghausen. Dafür setzte sich der ältere Taffertshofer mit Unterhaching zweimal gegen Emanuels Würzburger Kickers durch.

Blacha trifft auf seinen Ex-Club

Ein besonderes Spiel erwartet auch Osnabrücks Vize-Kapitän David Blacha, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Der 28-Jährige zählte 2012 zum Sandhäuser Aufstiegsteam und stand beim letzten Aufeinandertreffen mit dem VfL (2:1 für Osnabrück) sogar auf dem Platz. "Das ist aber schon so lange her. Es hat sich vieles verändert, von den damaligen Spielern oder Funktionsträgern ist niemand mehr dort. Von daher hält sich die Emotionalität in Grenzen", sagte Blacha am Mittwoch.

