St. Pauli - HSV: Wieviel Derby steckt im Derby? von Johannes Freytag, NDR.de

Das bevorstehende Stadtderby in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) elektrisiert Clubverantwortliche, Spieler und Fans gleichermaßen. Zum 19. Mal treffen die Lokalrivalen seit Gründung der Bundesliga in einem Pflichtspiel aufeinander, zum zweiten Mal erst auf zweitklassiger Ebene. Aber welcher der aktuell direkt Beteiligten auf beiden Seiten hat - vom Hinrundenspiel in dieser Saison abgesehen - überhaupt Derby-Erfahrung? Vorab, es sind nicht viele, aber kuriose Personalien gibt es dennoch.

Meier: Derby als Profidebüt

St. Paulis Kalla: "Alle fiebern dem Derby entgegen"







Der einzige aktuelle Profi, der vor dieser Spielzeit bereits in einem Hamburger Derby auflief, ist St. Paulis Alexander Meier. Der Stürmer feierte vor 17 Jahren sein Profidebüt für die Kiezkicker - ausgerechnet gegen den HSV, für den er einst auch in der Jugend gespielt hatte. Zwölf Minuten kam Meier als Einwechselspieler zum Einsatz: "Damals war ich sehr aufgeregt. Viel konnte nicht mehr passieren, weil es schon 0:4 stand. Das erste Bundesliga-Spiel ist für jeden etwas Besonderes. An viel mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern", sagte der 36-Jährige am Dienstag vor Journalisten.

Frischer dürfte die Erinnerung von Jan-Philipp Kalla sein, zumal er einen Derby-Sieg bejubeln durfte. Das Urgestein der Kiezkicker, seit 2003 im Club, saß beim 1:0-Sieg 2011 im Volksparkstadion allerdings nur auf der Ersatzbank. Nun darf der 32-Jährige auf seinen ersten "richtigen" Derby-Einsatz hoffen. "Das ist schon etwas Besonderes. Man merkt, dass die ganze Stadt diesem Derby entgegenfiebert", sagte Kalla bei NDR Info.

Hoogma und das "Oranje-Derby"

Als Meier 2002 sein Debüt gab, spielte auf Seiten des HSV Nico-Jan Hoogma, der Vater des heutigen St.-Pauli-Profis Justin Hoogma. Vater und Sohn sind am Sonntag zu Gast im Sportclub des NDR Fernsehens. Nico-Jan Hoogma hat zudem als Sportdirektor des niederländischen Fußballverbandes einen weiteren Grund, am Sonntag im Millerntorstadion zu sein. Denn auf dem Platz gibt es ein "Oranje-Derby". Justin Hoogma ist eng befreundet mit HSV-Verteidiger Rick van Drongelen, beide spielen gemeinsam in der U21 der Niederlande. "Hier in Hamburg haben wir guten Kontakt, haben uns schon häufiger besucht. Er ist ein richtig guter Typ, mit dem man viel Spaß haben kann", äußerte sich Van Drongelen in der "Hamburger Morgenpost" über seinen Kumpel Justin.

Derby-Experte Trulsen

Aber auch auf Trainer- und Sportchef-Ebene gibt es "Derby-Geruch". So blickt St. Paulis Co-Trainer André Trulsen auf die größte Erfahrung aller am Sonntag Beteiligten zurück: Zwölf Mal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal lief "Truller" gegen den HSV auf, ein Sieg blieb ihm dabei stets verwehrt. Dafür ist er als Co-Trainer gegen den Stadtrivalen ungeschlagen: An der Seite von Holger Stanislawski gab es 2011 ein Remis und den bereits erwähnten Sieg, sowie in der Hinrunde der laufenden Saison ebenfalls ein Remis.

Jansen und Becker mit unschönen Erinnerungen

Beim HSV wissen Präsident Marcell Jansen und Sportchef Ralf Becker, wie es sich auf dem Platz anfühlt, wenn Hamburger Profis gegen Hamburger Profis spielen. Jansen war 2010/2011 zweimal dabei und hat vor allem an das 0:1 schlechte Erinnerungen. "Nicht nur, weil wir verloren haben, sondern weil ich zur Halbzeit verletzt raus musste. Und weil wir ein richtig geiles Spiel gemacht haben und Großchancen hatten, am Ende aber verloren haben. Da ich das nur von der Tribüne aus anschauen konnte, war das dreifach bitter", sagte Jansen dem Hamburg Journal. An "sein" Derby denkt Becker wahrscheinlich auch nicht gerne zurück. Es endete am 24. November 1995 mit einer Niederlage - pikanterweise spielte Becker damals für den FC St. Pauli.

