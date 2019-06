Stand: 04.06.2019 11:50 Uhr

Die Sommerfahrpläne der Nordclubs

Am 16. August beginnt die Saison 2019/2020 in der Fußball-Bundesliga. Die Zweite Liga startet bereits drei Wochen früher, am 26. Juli. Die Drittligisten müssen schon ab 19. Juli ran. Bis dahin bereiten sich die zehn Nordclubs in Trainingslagern und mit Testspielen auf die neue Spielzeit vor. NDR.de gibt einen Überblick.