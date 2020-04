Stand: 12.04.2020 12:25 Uhr

VfB Lübeck verlängert mit Erfolgscoach Landerl

Der VfB Lübeck geht unabhängig von der Ligazugehörigkeit mit Coach Rolf Landerl in die Zukunft. Der frühere Fußball-Profi verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Spitzenreiter der Regionalliga Nord um ein Jahr. Das Arbeitspapier hat laut Vereinsangaben sowohl für die Vierte als auch die Dritte Liga Gültigkeit.

"Man kann sich als Verantwortlicher nur wünschen, dass eine Mannschaft so Fußball spielt, wie es unsere tut. Attraktiv, mit Leidenschaft und erfolgreich. Von daher stand für uns nie in Frage, mit Rolf zu verlängern, weil wir einordnen können, welchen Anteil der Trainer daran hat", erklärte Vorstandssprecher Thomas Schikorra.

Zweimal Vierter, einmal Vizemeister

Landerl zeichnet seit 2016 für den früheren Zweitligisten verantwortlich. In der bisherigen Amtszeit des 44-jährigen Österreichers wurde der VfB zweimal Vierter und einmal Zweiter.

"Wir sind vor vier Jahren mit dem Ziel angetreten, die Dritte Liga anzupeilen. Da wollen wir nach wie vor unbedingt hin und uns dort sportlich festsetzen", erklärte der Coach. Neun Spieltage vor dem Ende der momentan wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison führen die Schleswig-Holsteiner die Tabelle an. Ob die Serie noch fortgesetzt wird, ist derzeit völlig unklar. Die Fußballer des Spitzenreiters müssen sich aktuell individuell fithalten. Die Verantwortlichen hoffen allerdings, bald wieder in ein "kontaktarmes" Mannschaftstraining einsteigen zu können. Ein dementsprechender Antrag wurde in der vergangenen Woche beim städtischen Gesundheitsamt sowie der Landesbehörde in Kiel eingereicht.

Landerl verzichtet auf Teil seines Gehalts

Unabhängig davon, wie die nahe Zukunft aussehen wird, reize ihn das "Projekt" an der Lohmühle "nach wie vor irrsinnig", sagte Landerl. Laut VfB-Angaben erklärte sich der 44-Jährige ob der finanziell wegen der Coronavirus-Krise angespannten Situation bereit, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten. Das sei "in diesen schwierigen Zeiten" ein "sehr angenehmer Nebeneffekt", hieß es von Vereinsseite. Landerl bedankte sich im Gegenzug beim Club für das entgegengebrachte Vertrauen: "Gerade in so einer Zeit, in der alles so unsicher ist und es danach ausschaut, dass wir in eine wirtschaftliche Krise schlittern, dass Leute ihre Jobs verlieren und man ganz einfach schauen muss, der Familie eine gewisse Sicherheit zu bieten, kommt es mir und meiner Familie sicherlich auch sehr gelegen, dass die Verantwortlichen mir die Möglichkeit geben, hier ein weiteres Jahr zu arbeiten."

