VfB Lübeck: Drittliga-Aufstieg im Bus oder in Drochtersen? Stand: 05.05.2023 11:43 Uhr Die Fußballer des VfB Lübeck können heute den Drittliga-Aufstieg perfekt machen. Dafür genügt dem Traditionsclub in der Partie bei der SV Drochtersen/Assel bereits ein Remis. Möglicherweise steigen die Schleswig-Holsteiner aber auch schon ein paar Stunden zuvor auf.

Daran, dass der VfB nach zwei Jahren in den Profifußball zurückkehren wird, bestehen eigentlich bereits seit Wochen kaum mehr Zweifel. Weil Tabellenführer Hamburger SV II keine Drittliga-Lizenz beantragt hat, ist die U23 von Hannover 96 der einzig verbliebene Lübecker Konkurrent im Aufstiegskampf. Der Talenteschuppen des Zweitligisten war allerdings zu keinem Zeitpunkt der Rückrunde auch nur ansatzweise in Schlagdistanz zum Team von Trainer Lukas Pfeiffer. Satte zwölf Punkte Rückstand haben die "Roten" bei noch vier für sie ausstehenden Partien auf den VfB, der zudem noch eine Begegnung weniger ausgetragen und die weitaus bessere Tordifferenz hat.

Was macht Hannover 96 II in Bremen?

96 könnte also schon einmal ein Glückwunschschreiben an den VfB verfassen - oder die Lübecker auf der Couch aufsteigen lassen. Denn wenn Hannovers Nachwuchs heute Mittag (13 Uhr) seine Auswärtspartie bei Werder Bremens U23 nicht gewinnt, stehen die Schleswig-Holsteiner bereits vor dem Anpfiff ihres Spiels wenige Stunden später in Drochtersen (19.30 Uhr) als Aufsteiger fest. Ansonsten würde dem Pfeiffer-Team in Kehdingen ein Unentschieden zum Sprung in Liga drei genügen. Wenn in Bremen der Schlusspfiff ertönt, werden die Lübecker wohl noch im Bus in Richtung Drochtersen sitzen.

Über 1.000 Lübeck-Fans in Drochtersen erwartet

Waren die Aufstiegsfeierlichkeiten vor zwei Jahren Corona-bedingt noch mehr oder minder ausgefallen - das Team traf sich lediglich auf ein paar Pullen Bier am Stadion -, soll es nun bestenfalls bereits am Freitag eine rauschende grün-weiße Nacht geben. "Wir wollen das Ding über die Linie drücken", sagte Stürmer Felix Drinkuth nach dem 2:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den SC Weiche Flensburg dem NDR. An Unterstützung wird es dem 28-Jährigen und seinen Mannschaftskollegen in Drochtersen nicht mangeln. Über 1.000 VfB-Fans werden das Pfeiffer-Team ins Alte Land begleiten.

Die Gastgeber haben angekündigt, einen zusätzlichen Bierwagen und zusätzliche sanitäre Einrichtungen aufzustellen. Zudem soll der Ordnungsdienst erheblich aufgestockt werden. "Wir wollen eine vernünftige Aufstiegsfeier garantieren und freuen uns auf ein schönes Fußballfest. Wir erwarten bis zu 1.200 Gästefans", sagte Lars Behrmann, Vorstandsmitglied von Drochtersen/Assel, den "Lübecker Nachrichten".

VfB bietet Public Viewing an

Wer die Reise ins rund 130 Kilometer von Lübeck entfernte Drochtersen nicht antreten kann oder will, für den besteht am Freitag die Möglichkeit, sich die Partie beim Public Viewing im Stadion an der Lohmühle anzuschauen. Dorthin wird der VfB-Tross dann gegen Mitternacht zunächst einmal zurückkehren - egal, ob der vorzeitige Aufstieg gelungen ist oder nicht. Einen Eindruck davon, was die Spieler im Falle des geglückten Sprungs in Liga drei erwarten würde, bekamen sie bereits nach dem Flensburg-Spiel.

Minutenlang sangen die Anhänger: "Vierte Liga, nie mehr, nie mehr" und feierten die Mannschaft frenetisch. "Das genießt man dann einfach auch", sagte Coach Pfeiffer. Denn: "Es sind einfach anstrengende Wochen und Monate harter Arbeit gewesen."

